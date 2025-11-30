Buongiorno: «Abbiamo vinto tanti duelli a centrocampo e altrove: è stata una delle chiavi della vittoria»

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Roma

Buongiorno in conferenza

Difesa a tre e pochi gol presi?

«Cerchiamo di farci trovare pronti per ogni evenienza, col mister stiamo lavorando su questo modulo ma i risultati arrivano dallo spirito che tutti mettono quando vanno in campo. La fase difensiva si fa in undici, è merito di tutti quanti e dell’approccio alla gara che abbiamo, così si prendono pochi gol».

Cosa porta in più questo modulo e cosa fa la differenza?

«Ci permette con ali, braccetti e quinti di spingere in fase offensiva. Però lo spirito che ci mettono tutti quanti, anche nei movimenti senza palla, nell’attaccare la profondità, fa la differenza».

I nuovi stanno facendo la differenza adesso?

«Sono tutti degli ottimi ragazzi, quando entri in un gruppo nuovo serve tempo per ambientarsi. Però tutti hanno lavorato e si impegnano al massimo per la squadra, che è quello che conta. Noi siamo ben felici, cerchiamo di dare una mano a tutti quanti ma è merito loro.

Ci siamo preparati bene per la Roma, la cosa più importante l’ha fatta l’intensità con cui abbiamo giocato per tutti i novanta minuti. Sono sempre tre punti e non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare con questo spirito di squadra per fare bene anche le prossime partite.

Sapevamo che la Roma poteva giocare anche senza centravanti, li abbiamo affrontati faccia a faccia e uomo contro uomo, abbiamo vinto tanti duelli a centrocampo e altrove: è stata una delle chiavi della vittoria»