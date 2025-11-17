Bonan (Sky): «per come si erano messe le cose, Conte è stato saggio a rimanere tre quattro giorni a Torino»

A Sky Sport a commentare il ritorno di Antonio Conte alla guida degli allenamenti del Napoli è intervenuto il giornalista Alessandro Bonan:

«Un allenatore, qualsiasi capo, qualsiasi lavoro, l’approccio con i suoi lo deve avere sempre di massima sincerità, non di maniera. Dev’essere sincero. Secondo me il problema, se c’è un problema tra Conte e la squadra, è un problema di rapporti che non sono magari già come una volta. Si può andare avanti se i rapporti non sono più come quelli di una volta, Ma la cosa importante tra un allenatore e una squadra è che ci sia un dialogo, una grande sincerità, una grande trasparenza perché solo attraverso il dialogo e la trasparenza si mantiene la stima nei confronti delle persone. Se tu perdi questo, perdi la stima. E se una squadra perde la stima dell’allenatore, sono problemi. Così come se un allenatore perde la stima di qualche calciatore.

Ancora Bonan:

«Conte ha deciso di stare qualche giorno per i fatti suoi, secondo me ci può stare. Mi viene in mente la scena di Nanni Moretti: “mi si nota di più se vengo e sto in disparte, oppure se non vengo”. In questo è stato saggio, per come si erano messe le cose, è stato saggio a dire “ok sto 3-4 giorni da solo, magari ho modo di sbollire, di pensare, di riflettere”. E adesso rientrerà nel gruppo, così come gli altri i calciatori ma speriamo non di maniera perché se è di maniera…».