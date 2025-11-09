Nicolini: «Siamo in un buon periodo, facciamo risultati e la classifica è bellissima»
Il secondo di Italiano a Dazn: «Abbiamo vinto contro una grandissima squadra, ci alleniamo bene ma vogliamo solo pensare alla prossima partita»
Sconfitta di un Napoli inguardabile in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Gli azzurri di Conte escono battuti per 2-0 senza neanche aver tentato un tiro in porta che fosse uno. Il portiere 2007 neo-entrato dopo 5′ non si è neanche sporcato i guanti. A questo proposito, il secondo di Italiano Daniel Nicolini è intervenuto nel post-gara ai microfoni di Dazn.
Nicolini: «Stiamo facendo molto bene
«Anche oggi penso che abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato tanto. Questo è un gruppo serio, sano e forte. Ci alleniamo sempre al massimo e ci godiamo questa vittoria. Non è facile giocare ogni tre giorni e fare prestazione. Siamo riusciti a metterci bene in campo nonostante tutte le difficoltà del caso. Vittoria pesante? Stiamo facendo bene, è un periodo dove stiamo facendo risultati. Abbiamo una bellissima classifica ma vogliamo guardare a ogni partita, non è utile pensare a lungo termine»