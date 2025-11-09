Nicolini: «Siamo in un buon periodo, facciamo risultati e la classifica è bellissima»

Sconfitta di un Napoli inguardabile in casa del Bologna di Vincenzo Italiano. Gli azzurri di Conte escono battuti per 2-0 senza neanche aver tentato un tiro in porta che fosse uno. Il portiere 2007 neo-entrato dopo 5′ non si è neanche sporcato i guanti. A questo proposito, il secondo di Italiano Daniel Nicolini è intervenuto nel post-gara ai microfoni di Dazn.

Nicolini: «Stiamo facendo molto bene

«Anche oggi penso che abbiamo fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato tanto. Questo è un gruppo serio, sano e forte. Ci alleniamo sempre al massimo e ci godiamo questa vittoria. Non è facile giocare ogni tre giorni e fare prestazione. Siamo riusciti a metterci bene in campo nonostante tutte le difficoltà del caso. Vittoria pesante? Stiamo facendo bene, è un periodo dove stiamo facendo risultati. Abbiamo una bellissima classifica ma vogliamo guardare a ogni partita, non è utile pensare a lungo termine»