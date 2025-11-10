Bianchi su Conte: «Non si riesce a capire uno sfogo del genere di un allenatore così importante»

«Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà». A parte la Roma: «Non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì». Così Ottavio Bianchi allenatore del primo scudetto del Napoli ed ex tecnico di Roma e Inter, ospite di Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1) – ha commentato il durissimo sfogo di Antonio Conte nel post-partita della sconfitta subita dai campioni d’Italia a Bologna.

Conte si affida ad un gruppo ristretto di giocatori, si fida poco del resto della rosa?

«In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all’altezza – la risposta di Bianchi -. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c’è qualcosa che non va. È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello», ha aggiunto l’ex tecnico.

Che, sulla Roma con la miglior difesa della Serie A, ha aggiunto: «Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema».

Ottavio Bianchi concorda su Conte sull’inserimento dei nuovi: «ci sono delle difficoltà oggettive da superare» (23 ottobre)

È già tempo di Napoli-Inter, la sfida di sabato che vedrà di fronte quelle che Ottavio Bianco su Tuttosport definisce “le due squadre più competitive che abbiamo nel campionato italiano”

L’Inter arriva da sette vittorie di fila, il Napoli dal 2-6 di Eindhoven.

«Una sconfitta del genere fa male, sempre. Però è talmente eclatante che è meglio perdere così, che essere battuti per 1-0 all’ultimo minuto. Anche Conte alla fi ne ha tirato questa stessa conclusione. Poi certo, è sempre meglio scendere in campo dopo una bella vittoria, come ha fatto l’Inter, ma non ritengo un alibi quello di aver perso l’ultima gara in vista del match di sabato. Partiranno dallo 0-0 e se la giocheranno»

A proposito di Conte e delle sue parole, fanno discutere le dichiarazioni sui troppi acquisti del mercato estivo.

«È molto difficile inserire dei calciatori nuovi. Poi l’organico del Napoli è migliorato rispetto all’anno scorso, ma i giocatori non sono delle macchine, serve tempo per l’inserimento. Ci sono tanti aspetti di cui si deve tenere conto: la lingua, il nuovo contesto, la famiglia, l’alimentazione. Non voglio trarre delle giustificazioni, ma ci sono delle difficoltà oggettive da superare».

Lei pensa che il Napoli possa correre il rischio di vivere una stagione negativa come l’ultima post scudetto?

«Parlo in generale: se lei nota, nel nostro campionato non si è più abituati a vedere una squadra che vince 3-4 titoli di fi la. Non è facile mantenere la stessa concentrazione, le rivali si attrezzano per contrastarti. Quando tu sei la squadra da battere, gli avversari mettono in campo tutte le energie che hanno in corpo».