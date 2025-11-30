Sam Beukema, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima della gara contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

«Mi trovo bene sia a 3 che a 4, in una difesa a 3 puoi essere ancora più aggressivo: è un vantaggio di questo modulo. Stavamo alternando prestazioni brillanti e altre meno, soprattutto fuori casa. Sta a noi dimostrare di poter continuare così. L’ultima volta a Roma è stato bellissimo, spero di vivere un’altra bella serata».

Le parole di Beukema

Passando alla difesa a tre sembri perfettamente a tuo agio. Come ti senti in questo sistema?

«Mi adatto a tutti i moduli di gioco. Con la difesa a tre secondo me posso essere un po’ più aggressivo e questo è un vantaggio. Però mi trovo bene in tutti e due i sistemi.»

Fuori casa avete perso qualche punticino di troppo. Quanto è importante dare un segnale stasera?

«Stiamo alternando prestazioni brillanti a altre un po’ meno, soprattutto fuori casa. Sta a noi dimostrare che oggi ci siamo. Dopo le due vittorie contro Atalanta e Qarabag dobbiamo continuare così, oggi sarà una bella sfida per dimostrarlo. Dobbiamo trovare questo.»

Su questo campo hai vinto la Coppa Italia con la maglia del Bologna. Che ricordo hai di quella serata?

«Sì, è un bel ricordo, quindi spero di poter avere un’altra bella serata qua.»