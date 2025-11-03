Baseball, a Los Angeles si paga per assistere alla festa dei Dodgers allo stadio: biglietti dagli 84 a 2.400 dollari

Due milioni di dollari, al cambio 1,8 milioni di euro. Pagano i Los Angeles Dodgers. E’ il costo della parata (tra pubblica sicurezza, vigili del fuoco) per la vittoria che la franchigia campione del mondo di baseball Mlb ha pagato lo scorso anno per salutare i suoi tifosi dopo aver vinto il titolo. Quest’anno si replica. Ne parla il Los Angeles Times

Due giorni dopo aver vinto le World Series per il secondo anno consecutivo, i Dodgers festeggeranno lunedì con una parata nel centro di Los Angeles e un evento speciale al Dodger Stadium. Appuntamento alle 9 del Pacifico, le 18 in Italia per cominciare la parata sul pullman scoperto lungo le vie del centro di Los Angeles. Scarsi tre chilometri per incontrare i fan. Lo scorso anno furono 250mila ad assieparsi tra le strade ed il Dodgers Stadium. I Dodgers hanno anche messo in vendita i biglietti per lo show dello stadio che compincerà intorno alle 21 ora italiana, le 12.15 a Los Angeles. Lo scorso anno furono in 42.000 a riempire lo stadio ed i biglietti vanno dagli 84 a 2.400 dollari. Parcheggiare l’auto costa poco più di 35 dollari.

L’omaggio ai Dodgers di Magic Johnson e Donald Trump

In un anno di sconvolgimenti senza precedenti in tutta la città (gli incendi di gennaio, le retate di immigrazione estive), i tifosi e i leader della città hanno accolto la vittoria dei Dodgers con un ulteriore simbolismo questa volta,

“Con gli incendi boschivi, ne avevamo bisogno anche noi”, ha detto Magic Johnson, comproprietario dei Dodgers, alla Kcbs dopo la vittoria a Toronto. “Questo [aiuta] a far sì che la nostra città si unisca di nuovo”.

Il Presidente Trump ha pubblicato su Truth Social il suo tributo: “Un gruppo di uomini meno abbienti non sarebbe mai riuscito a vincere quella partita, o la sesta, se è per questo. Tante stelle hanno reso possibile tutto questo. Inoltre, congratulazioni alla proprietà… CI VEDIAMO TUTTI ALLA CASA BIANCA!!!”

La nota del sindaco: venite in metropolitana

“Il modo migliore per raggiungere la parata è prendere la metropolitana”, hanno dichiarato i funzionari comunali. “Le strade circostanti l’area della parata avranno un accesso molto limitato per garantire la sicurezza e l’accessibilità a tutti coloro che assisteranno e parteciperanno. Assicuratevi di controllare la mappa per le chiusure stradali e di prevedere un tempo sufficiente per raggiungere il centro e trovare parcheggio. Le auto parcheggiate lungo il percorso della parata saranno soggette a rimozione forzata”.

“Ancora una volta, i Dodgers hanno dimostrato al mondo che Los Angeles è la città dei campioni”, ha dichiarato il sindaco Karen Bass in una nota. “Non vedo l’ora di vedere il meglio di Los Angeles in mostra alla parata, mentre celebriamo i nostri campioni delle World Series per la DUE VOLTE CONSECUTIVE. Incoraggio tutti i tifosi dei Dodgers a pianificare in anticipo la parata, a essere preparati e a festeggiare in modo pacifico, sicuro e responsabile”.