Atp Finals sulla Rai, Sinner vince e il telecronista Fiocchetti annuncia la sua pensione (i social se lo mangiano vivo)

Atp Finals sulla Rai, Sinner vince e il telecronista annuncia la sua pensione (i social se lo mangiano vivo)

Nella rubrica dedicata alla tv, Antonio Dipollina scrive su Repubblica:

Chi si ritrova a mal partito dopo questa esperienza è, guarda caso, la Rai: quello della Nazionale è l’unico calcio di cui dispone, il nutrito pool di inviati sta tremando all’ipotesi di dover saltare il terzo Mondiale di fila — sarebbe una mazzata tremenda. Nel tennis le Atp di Torino sono l’unica vetrina Rai di rilevanza (a breve, una Coppa Davis tristanzuola e senza campioni). Da Torino si è parlato molto delle telecronache, grazie a Marco Fiocchetti di cui si ricorda in settimana una strepitosa considerazione rivolta ad Adriano Panatta al suo fianco: “Non è mai stato così bello essere italiani ed essere tifosi di tennis, vero Adriano?”. Il grugnito di quest’ultimo in risposta è stato super. Per la finale, Fiocchetti si è poi scritto un chilometrico discorso introduttivo enfatico-poetico, alla Fabio Caressa (ma Caressa avrebbe smesso a metà dicendo: e no, basta). Infine, nel tripudio per Sinner, commosso, ha coinvolto tutti nel fatto che sta andando in pensione (Fiocchetti, non Sinner) e che era la sua ultima telecronaca. I social se lo sono mangiato vivo. I social non hanno mai ragione, ma bisogna anche non dargliene opportunità.