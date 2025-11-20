Ambrosino sarà ceduto in prestito a gennaio (Tmw)

Con il rientro di Lukaku, ci sarà sempre meno spazio per lui. Diversi club di Serie A e in Bundesliga hanno mostrato interesse per l'ex attaccante dell'Under 21.

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli presto. Con il rientro di Romelu Lukaku dall’infortunio, per l’attaccante ci sarà sempre meno spazio e dunque sarà utile per lui un’esperienza con maggiore minutaggio in campo. Lo scorso 20 ottobre ha rinnovato il contratto con gli azzurri fino al 2030.

Il futuro di Ambrosino col Napoli

Come riportato da Tuttomercatoweb:

Giuseppe Ambrosino saluterà il Napoli a gennaio. Dopo questi primi mesi con Antonio Conte ecco che il centravanti ex Under21 potrà salutare in prestito. Diversi club di Serie A hanno mostrato interesse, così come alcune società in Bundesliga. Nelle ultime settimane, del resto, Ambrosino ha cambiato agenzia che ne detiene i diritti, affidandosi a Mario Giuffredi.

«Esordio? Non pensavo di entrare in quel Napoli-Cagliari, anche perché la partita era ancora ferma sullo 0-0. Poi il mister mi ha chiamato, mi ha detto “riscaldati bene che tra poco entri” ed in quei pochi primi secondi non ho capito nulla (ride ndr). È andata bene però. Grazie al mio percorso nel Napoli oggi mi sento un calciatore più maturo, anche se ovviamente c’è ancora tanto tanto da migliorare. Ho tantissimi ricordi legati a questi anni, sia belli che brutti. La cosa più bella che porto con me è il fatto di aver mantenuto un bel rapporto con tutti i ragazzi che ho incontrato».