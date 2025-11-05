A L’Equipe Adani e la sua crociata per De Zerbi: «In Italia regna la gelosia. Da noi non perdonano successo e libertà»

In Italia De Zerbi non rilasciava interviste da anni prima di luglio, secondo Adani è «un pioniere, quindi in Italia è un eretico. L'Italia rimane radicata nei suoi vecchi principi e nelle sue dinamiche di basso livello»

L’Equipe intervista Daniele Adani (protagonista di Viva el Futbol), amico, fratello eccetera di Roberto De Zerbi allenatore del Marsiglia.

L’Equipe presenta l’intervista con questo titolo:

Daniele Adani, l’influente testimone di Roberto De Zerbi in Italia, in una crociata per un migliore riconoscimento del lavoro del coach del Marsiglia.

E ancora, nel sommario: La scelta della carriera e l’approccio intransigente hanno un po ‘ emarginato Roberto De Zerbi nei media italiani, ma è in perfetta sintonia con Daniele Adani, la voce più influente del calcio italiano.

Adani ne parla così al quotidiano francese:

«Non parlo a nome di nessuno. Se alcuni non raccontano le gesta di Roberto De Zerbi, come ho notato, è perché in Italia regna la gelosia. Il calcio parla da solo, ed è il calcio che ci lega, non l’amicizia». Daniele Adani è stato un opinionista influente per oltre un decennio, apparendo sui canali tradizionali (Sky Italia e poi Rai) e sui social, dove ha accumulato milioni di follower. Proprio ciò che l’allenatore del Marsiglia evita. […] Questo, però, non preclude un rapporto sincero tra i due.

La loro (di Adani e Cassano in Viva el Futbol ndr) capacità di attrarre ospiti prestigiosi e il loro stile diretto non piacciono a tutti… e a volte De Zerbi ne paga le conseguenze. «Lele non è un amico, è un fratello. Detto questo, non dice le cose che gli suggerisco di dire, e viceversa. Ma i giornalisti mi attaccano per arrivare a lui», ha dichiarato l’allenatore italiano nel podcast Supernova lo scorso luglio, la sua prima apparizione su un media tradizionale italiano in quasi due anni.

«In Italia, due cose sono imperdonabili: il successo e la libertà», ha continuato Adani. «Voglio avvicinare le persone al calcio, e lui, attraverso il suo calcio, costruisce la lealtà. Non dovrebbe cercare di compiacere chi pretende un’intervista, un accredito, una maglia o la formazione della squadra, ma le persone, ed è questo che le dà fastidio.»

Tuttavia, le scelte di carriera di De Zerbi, che ha lasciato l’Italia quattro anni fa e ha allenato club relativamente poco conosciuti all’estero (Shakhtar Donetsk, Brighton, Marsiglia), lo hanno naturalmente allontanato dai media in patria

«Il nostro mondo è distaccato dalla realtà, anche se facciamo parte del popolo. Diecimila persone hanno potuto vedere Roberto nel suo ufficio al campo di allenamento della Commanderie. È un pioniere, quindi percepito come un eretico. Ma anche se l’Italia rimane radicata nei suoi vecchi principi e nelle sue dinamiche di basso livello, sta cambiando un po’. Basta guardare Fabregas (allenatore del Como) o Chivu (allenatore dell’Inter). Credo che un giorno vedremo Roberto alla guida di un grande club italiano.»