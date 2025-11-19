Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano

Supera Salah e Osimhen. Il capitano del Marocco ha conquistato il triplete con il Psg nella scorsa stagione e segnato 16 gol e fornito 21 assist complessivi.

Achraf Hakimi continua a brillare tra i grandi del calcio mondiale. Il difensore e centrocampista marocchino del Paris Saint-Germain, e capitano della nazionale del Marocco, ha conquistato anche il Pallone d’Oro africano, un premio che celebra una stagione straordinaria sia a livello di club sia con la nazionale.

Al Psg dal 6 luglio 2021, Hakimi è arrivato dall’Inter a titolo definitivo per 60 milioni di euro più 11 milioni di bonus, firmando un contratto quinquennale. La stagione 24/25 è stata memorabile: in 55 partite complessive, ha segnato 11 gol, fornito 16 assist e giocato 4.667 minuti. Il momento più importante è arrivato il 31 maggio 2025, quando ha aperto le marcature nella finale di Champions League vinta 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera, conquistando così la sua seconda coppa europea.

Grazie anche al contributo di Hakimi, il Paris Saint-Germain è diventato l’undicesima squadra nella storia a realizzare il triplete, conquistando campionato, coppa nazionale e Champions League.

Anche nella stagione in corso, 2025/26, Hakimi si conferma decisivo. Finora ha giocato 14 partite, segnando 2 gol, fornendo 3 assist, ricevendo 3 cartellini gialli e totalizzando 1.059 minuti in campo. Con la nazionale marocchina ha collezionato 17 presenze, 4 gol, 5 assist e 3 cartellini gialli, confermandosi leader e trascinatore.

Numeri e prestazioni che parlano chiaro: Hakimi si distingue anche rispetto ad altri grandi talenti come Salah e Osimhen, che sono arrivati sul podio. La vittoria del Pallone d’Oro africano è il giusto riconoscimento per un giocatore che continua a segnare la differenza in campo e a guidare Psg e Marocco verso traguardi importanti.