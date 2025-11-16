A Rennes la squadra di terza categoria viaggia con il pullman dei professionisti (Rmc Sport)

Il Bleuets du Pertre-Brielles, squadra di Serie C francese, ha giocato e perso in Coppa di Francia 3-0.

È stata una di quelle sorprese che non si dimenticano facilmente. I giocatori dei Bleuets du Pertre-Brielles, piccola realtà della Régional 3 francese, l’equivalente della terza categoria italiana, hanno trovato ad attenderli il bus ufficiale del Stade Rennais, il Rennes, per accompagnarli al loro match di Coppa di Francia. Lo racconta Rmc Sport.

Entusiasmo contagioso a Rennes

Alla vista del pullman, ancora parcheggiato davanti al ristorante dove la squadra aveva pranzato, i ragazzi non hanno trattenuto l’emozione: «Non avremmo mai pensato di salirci davvero». Per molti, tifosi del Rennes fin da bambini, è stato come entrare per qualche ora nel mondo dei professionisti.

Il viaggio è trascorso tra risate, foto e un entusiasmo contagioso. Qualcuno ha scherzato sul lusso improvviso del loro trasferimento, altri si sono goduti ogni dettaglio dei sedili, delle luci interne, dell’atmosfera da vera squadra di Ligue 1. «Aiutare i piccoli club e farci sognare così, una volta nella vita, è incredibile», ha confessato uno dei giocatori, ancora incredulo.

In Coppa di Francia hanno perso 3-0

Rmc Sport continua:

All’arrivo allo stadio di Vitré, accolti dai loro tifosi, i Bleuets hanno vissuto un pre-gara quasi magico, prima di affrontare l’Us Concarneau, squadra di National, cinque categorie sopra di loro. Nonostante la sconfitta per 3-0, nessuno nello spogliatoio sembrava realmente deluso: la giornata aveva già regalato più di quanto potessero immaginare.

Il capitano, Mathias Ollivier, lo aveva detto chiaramente alla vigilia: «È la partita di una carriera e di una vita». Ed è andata esattamente così. Più che un semplice gesto, quello del Rennes è stato un reminder prezioso: anche nel calcio moderno, la solidarietà e il senso di comunità esistono ancora — e possono cambiare la prospettiva di un’intera squadra, anche solo per un giorno.