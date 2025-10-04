Zverev: «I direttori dei tornei vogliono che Sinner e Alcaraz vadano sempre in finale, questo deve cambiare»

A fine settembre – riporta il quotidiano francese – durante la sua Laver Cup, anche Roger Federer aveva espresso un’opinione simile nel podcast dell’ex numero 1 del mondo Andy Roddick, dicendo:

«Ora tutti giocano allo stesso modo perché la velocità della palla e del campo sono state impostate in modo che siano le stesse ogni settimana. Questo avvantaggia coloro che hanno bisogno di colpi vincenti straordinari per battere Sinner, mentre se il campo è veloce, possono piazzare qualche colpo al momento giusto e vincere. I direttori del torneo stanno facendo in modo che Sinner e Alcaraz arrivino in finale. Questo deve cambiare. Quello che vorremmo vedere è Alcaraz e Sinner sfidarsi sia su campi velocissimi che su campi lentissimi, e poi vedere cosa succede.