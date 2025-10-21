Villarreal-Barcellona a Miami, il Real Madrid presenta una seconda denuncia al Consiglio superiore dello sport (As)

I blancos chiedono il divieto di giocare al di fuori della Spagna. Il Consiglio sta studiando il caso per capire se ha potere decisionale di confermare o vietare il match.

Il Real Madrid ha presentato una seconda denuncia per la partita di Liga che dovrebbe giocarsi il 20 dicembre tra Villarreal e Barcellona a Miami e di cui anche molti giocatori del campionato spagnolo non sono d’accordo.

La seconda denuncia del Real Madrid contro Villarreal-Barcellona a Miami

As scrive:

“Il Csd (Consiglio superiore dello sport) ha ricevuto una seconda lettera dal club chiedendo di fermare il progetto della Liga. Il governo sta ancora esaminando il tutto, in attesa di informazioni dalla Rfef (Federcalcio spagnola). Il governo sta studiando da due mesi una denuncia del Real Madrid per fermare il progetto di portare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. Il Csd ha richiesto informazioni alla Rfef per vedere se vengono violati regolamenti, sebbene l’entità federale abbia richiesto di ricevere in cambio maggiore documentazione del reclamo. Mentre la decisione ufficiale ritarda ad arrivare con questo caos burocratico, il Real Madrid ha presentato una seconda lettera al Csd per chiedere che questa partita sia impedita di essere giocata al di fuori della Spagna.

Il Csd prevede di rispondere presto. Ma prima devono risolvere alcuni passaggi che sono ancora in sospeso e che si stanno prolungando; l’ente deve capire se ha potere decisionale nell’autorizzare o porre il veto alla partita al di fuori della Spagna. In un primo momento si credeva che non dovessero dare alcuna autorizzazione, prima che la Rfef presentasse la richiesta di giocare la partita a Miami alla Uefa. Il governo sta attualmente esaminando il regolamento della Federcalcio”.