Villarreal-Barcellona a Miami, i calciatori spagnoli non ci stanno: prevista una protesta simbolica nelle gare di Liga in questo weekend

La scelta di disputare Villarreal-Barcellona a Miami il prossimo dicembre (a pari di Milan-Como che si terrà a Perth in Australia) non ha per nulla trovato d’accordo i calciatori spagnoli. Il sindacato, in aperto conflitto con i vertici della Liga, sono pronti a protestare, seppur simbolicamente, nelle gare di questo weekend.

Villarreal-Barcellona a Miami, arriva la protesta dei calciatori spagnoli: ecco cosa faranno

Scrive Mundo Deportivo:

“L’Associazione spagnola dei calciatori (Afe) ha appena confermato la protesta, sotto forma di interruzione, per manifestare il proprio dissenso per la disputa della partita Villarreal-Barcellona a Miami. La sfida, valida per la 17a giornata, si giocherà il prossimo 20 dicembre all’Hard Rock Stadium di Miami anziché a La Cerámica”.

“Questa protesta avrà luogo all’inizio di ogni partita del nono turno della Liga. A partire dalla partita Real Oviedo-Espanyol di questa sera. «I giocatori protesteranno simbolicamente contro la mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza da parte della Liga in merito alla possibilità di disputare una partita ufficiale negli Stati Uniti», ha annunciato l’Afe, il sindacato dei calciatori spagnoli. Sostenuto dai capitani della venti squadre della Liga”.

In altre parole, nelle partite in programma da questa sera e per tutto il weekend, i calciatori si fermeranno per venti-trenta secondi ad inizio partita come sorta di protesta verso la decisione. Nulla di clamoroso ma un modo comunque deciso per mostrare il proprio dissenso.

Il comunicato del sindacato

Questo il comunicato da parte del sindacato, riportato da Mundo Deportivo:

“«Il sindacato ha deciso di escludere dall’iniziativa i calciatori di Barcellona e Villarreal, nonostante condividano la posizione dei colleghi. Alla luce dei continui rifiuti e delle proposte irrealistiche della Liga, l’Associazione spagnola dei calciatori respinge categoricamente un progetto che non ha l’approvazione dei principali attori del nostro sport. E chiede che l’associazione dei datori di lavoro istituisca un tavolo di negoziazione in cui vengano condivise tutte le informazioni sul progetto. Si chiede anche di ascoltare le esigenze e le preoccupazioni dei calciatori. Garantendo la tutela dei loro diritti lavorativi e il rispetto delle normative vigenti»”.

“L’Afe non ha accettato le date proposte per la riunione della prossima settimana (mercoledì, giovedì e venerdì) presentate dalla Liga. Perché ritiene che fossero già state proposte prima del comunicato di mercoledì scorso, 8 ottobre, in cui la federazione ha ufficializzato la partita Villarreal-Barça a Miami”.