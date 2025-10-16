Vietata ai tifosi del Maccabi Haifa la trasferta con l’Aston Villa per paura di incidenti (lo ha deciso la polizia)

Partita di Europa League. Lo ha deciso la polizia di Birmingham. Lo scorso novembre ci furono incidenti per Ajax-Maccabi

I tifosi del Maccabi Tel Aviv non potranno assistere alla partita di Europa League contro l’Aston Villa. La partita è in programma il 6 novembre. La decisione è stata presa a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. Il club di Birmingham lo ha spiegato in un comunicato. “Il gruppo consultivo locale per la sicurezza ha istruito la società affinché nessun tifoso ospite sia autorizzato ad assistere alla partita a Villa Park”.

Ne scrive il Guardian. La decisione, prosegue la nota, è stata presa dopo che “la polizia del West Midlands ha informato il gruppo di avere preoccupazioni per la sicurezza pubblica all’esterno dello stadio. Inoltre per la capacità di gestire eventuali proteste nella serata dell’incontro”. “Il club è in costante dialogo con il Maccabi Tel Aviv e con le autorità locali durante tutto questo processo, ponendo la sicurezza dei tifosi presenti e dei residenti locali al centro di ogni decisione”, si legge ancora nella dichiarazione.

La decisione per motivi di sicurezza

La polizia – scrive Athletic – ha consigliato al Safety Advisory Group (Sag) della città di “non approvare una quota di biglietti per i tifosi ospiti a Villa Park”, e la Uefa, organizzatrice della competizione, dovrebbe seguire la raccomandazione delle autorità locali. La situazione è stata esaminata in una riunione d’emergenza tra rappresentanti del Consiglio comunale di Birmingham, del Sag, dell’Aston Villa e di altre parti interessate. Il club ha confermato l’esito della riunione: “La polizia del West Midlands ha informato il Sag di avere preoccupazioni per la sicurezza pubblica all’esterno dello stadio e per la capacità di gestire eventuali proteste durante la serata della partita. Il club è in costante dialogo con il Maccabi Tel Aviv e con le autorità locali durante questo processo, ponendo la sicurezza dei tifosi e dei residenti locali al centro di ogni decisione.”

Tensioni e precedenti con il Maccabi

Prosegue The Athletic

Lo scorso novembre per Ajax-Maccabi i tifosi israeliani furono coinvolti in episodi di violenza dopo la partita. La polizia olandese arrestò 62 persone e ne portò cinque in ospedale. Le autorità confermarono che i tifosi del Maccabi avevano attaccato un taxi e dato fuoco a una bandiera palestinese il giorno prima del match: furono utilizzati 800 agenti in più .

La polizia del West Midlands ha ribadito la propria posizione. “A seguito di una valutazione approfondita, abbiamo classificato la partita Aston Villa–Maccabi Tel Aviv come ad alto rischio. Questa decisione si basa su informazioni di intelligence e su precedenti incidenti. Inclusi scontri violenti e reati d’odio verificatisi durante la partita di Europa League 2024 tra Ajax e Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam.”