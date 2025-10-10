Under 21, Italia-Svezia: Baldini si affida a Marianucci in difesa. Le formazioni ufficiali

La sfida si disputerà al Dino Manuzzi di Cesena e sarà visibile in chiaro su Rai 2 dalle 18.15. Silvio Baldini ha scelto di schierare dal 1' il difensore, unico giocatore del Napoli presente nella selezione

Alle 18.15 va in scena la terza partita dell’Italia Under 21 valida per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. Avversario di giornata è la Svezia. Attualmente la classifica vede gli azzurrini di Silvio Baldini al primo posto a punteggio pieno dopo due giornate, al pari della Polonia. 3 i punti per la Svezia. La sfida si disputerà al Dino Manuzzi di Cesena e sarà visibile in chiaro su Rai 2. Tra gli undici titolari spicca il nome di Luca Marianucci, unico giocatore del Napoli presente nella selezione.

Italia-Svezia Under 21, le formazioni ufficiali

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. A disposizione: Martinelli, Berti, Dagasso, Dellavalle, Ekhator, Fini, Fortini, Idrissi, Pafundi. Ct: Silvio Baldini

Svezia Under 21 (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. A disposizione: Picornell, Ayari, Bergvall, Kanga, Karlsson, Kurtulus, Kusi Asare, Samuelsson, Tolf. Ct: Daniel Backstrom

CLASSIFICA GRUPPO E

Polonia U21 6 (2)

Italia U21 6 (2)

Montenegro U21 3 (2)

Svezia U21 3 (2)

Macedonia del Nord U21 0 (2)

Armenia U21 0 (2)

Questo, invece, un estratto delle parole di Baldini ieri, alla vigilia del match.

«I ragazzi mi stupiscono sempre: un mese fa avevo visto un gruppo forte, coeso, pieno di volontà e talento, ma in questi tre giorni si sono superati. Si sono allenati a grande intensità, vedo una voglia di stare insieme, di allenarsi, di ridere, scherzare e comunicare fra di loro. Questo mi riempie il cuore: poi le partite sono un’altra storia, ma quando si preparano così bisogna avere fiducia senza paura di niente. Sono forti tecnicamente, talentuosi, in campo si aiutano: lo vedo, lo noto, quando parlano fra di loro e questo mi sorprendere. Sono giovanissimi, ma già adulti».