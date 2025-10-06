Una gaffe di Del Piero rischiava di costare milioni di euro all’Adidas

L'ex numero 10 aveva postato un'immagine svelando in anteprima molte maglie dell'Adidas per i Mondiali del 2026. È stato costretto a cancellarla

Uno spoiler che poteva costare grosso ad Alessandro Del Piero. L’ex capitano e leggenda della Juventus, nonché campione del mono 2006 con l’Italia, ha inavvertitamente rivelato in anteprima le maglie Adidas per i Mondiali del 2026 tramite un post su Instagram, poi cancellato quasi subito. Nei Mondiali 2026 scenderanno in campo le divise delle Nazionali sponsorizzate dal marchio Adidas, e con una storia su Instagram, Del Piero le aveva fatte vedere una anteprima.

Nell’immagine, che è diventata subito virale, si vedevano benissimo le maglie di casa e trasferta di nazionali importanti come Argentina, Germania, Spagna, Giappone, Messico e Italia. Sullo sfondo si sono intraviste anche quelle dell’Ucraina, della Svezia, della Giamaica e della Scozia in trasferta.

Questa gaffe social è avvenuta negli scorsi giorni, quando Del Piero era a Brooklyn (New York) insieme ad altri ex calciatori per vedere in anteprima al pubblico TRIONDA, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026. In quell’occasione anche la possibilità di dare uno sguardo alle divise dei Mondiali 2026, anche se è difficile evitare la fuga delle notizie…

Le maglie rivelate per errore da Del Piero non erano tantissime, ma è chiaro che la reazione dell’Adidas non sarà stata delle più felici perché sperava che non venisse svelato nemmeno un dettaglio di quelle divise.