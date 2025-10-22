Un tifoso del Manchester City muore in trasferta e la società paga le spese per rimpatriare la salma (Times)

Le spese per il rimpatrio sono altissime e il tifoso, morto per cause naturali, non aveva stipulato alcuna assicurazione

Il Manchester City si è fatto carico del rimpatrio della salma di un tifoso morto in Spagna il giorno prima della partita contro il Villarreal. Il tifoso sarebbe morto per cause naturali ma senza sottoscrivere una assicurazione di viaggio. L’enormità dei costi ha spinto il City a venire incontro alla famiglia del tifoso. Lo scrive il Times.

La vicenda del tifoso del Manchester City

“Guy Bradshaw, 35 anni, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni a Benidorm, 130 miglia a sud di Villarreal, in attesa della sfida di Champions League di martedì sera. IL City ha poi vinto la partita 2-0. Bradshaw è stato trovato morto nel letto da un amico, nell’appartamento in cui alloggiava, nelle prime ore del giorno della partita. La causa del decesso non è ancora stata confermata. La cugina, Jess Bradshaw, 26 anni, ha raccontato al Manchester Evening News che la famiglia è stata informata del fatto che “non ci sono circostanze sospette”. Il viaggio era stato organizzato all’ultimo momento e il cugino si era dimenticato di stipulare un’assicurazione di viaggio. Questa circostanza ha lasciato alla famiglia un conto molto alto da pagare per riportare la salma a Manchester. Un altro familiare ha spiegato che lo staff del City sta aiutando mettendosi in contatto con le autorità spagnole e organizzando il rimpatrio del corpo”.

We are deeply saddened by the passing of Guy Bradshaw, a City supporter who tragically died in Spain before the Club’s match against Villarreal last night. Everyone at the Club sends their condolences to his family, friends, and fellow fans during this difficult time.⁰

Aperta una pagina di raccolta fondi

“Martedì è stata aperta una pagina di raccolta fondi e, già mercoledì mattina, un donatore anonimo ha versato 8.500 sterline, permettendo di avvicinarsi all’obiettivo di 15.000 sterline. Bradshaw, che gestiva un’attività di pulizia di tappeti, lascia una figlia di 11 anni. “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di Guy Bradshaw, un tifoso del City tragicamente morto in Spagna prima della partita del club contro il Villarreal di ieri sera”, ha dichiarato un portavoce della società. “Tutti nel club porgono le più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai tifosi in questo momento difficile. Once a Blue, Always a Blue”.