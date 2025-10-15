Un programma valuta in tempo reale l’arbitro. Il Botafogo lo usa per il derby con il Flamengo (Oglobo)

L’ultima frontiera della pressione sul mondo arbitrale arriva dal Brasile. Il Botafogo ha annunciato che monitorerà in tempo reale l’arbitro nel derby contro il Flamengo, che si giocherà mercoledì alle 19:30 (ora locale) allo stadio Nilton Santos. In un comunicato, il club ha anche riferito di aver contattato la Federcalcio brasiliana (Cbf) per richiedere un arbitraggio “corretto” e “professionale” per la partita, e ha affermato che “non tollererà tentativi di pressione e intimidazione” da parte di altri club. Lo scrive il brasiliano Oglobo

Il Botafogo chiede alla tecnologia di valutare l’arbitro

“Secondo il comunicato, il direttore sportivo del club, Leonardo Coelho, ha incontrato la Cbf e ha esposto la posizione del club ai dirigenti dell’organizzazione. Oltre al monitoraggio, ha sottolineato di “aspettarsi un arbitraggio sicuro, corretto e professionale nel derby di domani contro il Flamengo al Nilton Santos”. “Il Club non tollererà tentativi di pressione e intimidazione da parte dei dirigenti di altri club, confidando nella gestione della questione da parte della CBF e nella buona prestazione di Alex Stefano, che sta ancora giocando le sue prime partite in competizioni nazionali”, prosegue il comunicato del club. “Il Botafogo ha chiesto spiegazioni sugli argomenti trattati nelle ultime lettere inviate, in particolare quelli relativi alle partite contro il Grêmio e l’Internacional, in cui scandalosi errori arbitrali hanno compromesso i risultati”, conclude la nota”.

Come si valuta l’arbitraggio attraverso il pc

“Il Club effettuerà un monitoraggio in tempo reale del lavoro dell’arbitro durante la partita (Ref_Eval + Match_Fix), tramite la società specializzata Good Game, per monitorare il comportamento di tutti i partecipanti e garantire il rispetto delle regole del gioco. Ref-Eval, secondo la società che utilizza la tecnologia fornisce un’analisi indipendente e oggettiva basata sui dati delle decisioni arbitrali nel calcio.

Ogni azione della partita è esaminata ed è fornito un resoconto dettagliato di ogni decisione arbitrale, garantendo un’accuratezza e una trasparenza senza pari. I risultati sono disponibili rapidamente tramite la piattaforma piattaforma.”In pochi clic, acquista un resoconto indipendente della partita e scopri cosa è realmente accaduto in campo” dice la pubblicità”.