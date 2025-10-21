Un cane diventa star in campo, i tifosi lo chiamano il nuovo “Neymar” VIDEO
Nel campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, un calciatore si è accasciato a terra dopo un fallo e un cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore.
Mentre Wálmer Pacheco, giocatore del Pereira, si trovava a terra in seguito a un fallo che ha portato all’espulsione di Daniel Rivera, del Junior. Proprio in quel frangente, il cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore. Il gesto ha strappato sorrisi e affetto al pubblico sugli spalti e online. L’animale è rimasto in campo finché non sono arrivati i soccorritori.
