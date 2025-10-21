Un cane diventa star in campo, i tifosi lo chiamano il nuovo “Neymar” VIDEO

Nel campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, un calciatore si è accasciato a terra dopo un fallo e un cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore.

Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, disputato allo stadio Metropolitano, un cane è riuscito a rubare la scena.

Insolito siparietto che si è verificato Durante una partita del campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira. Un cane è riuscito a rubare la scena diventando la vera star della partita e, per il suo comportamento, è stato soprannominato il nuovo “Neymar” dagli spettatori.

Mentre Wálmer Pacheco, giocatore del Pereira, si trovava a terra in seguito a un fallo che ha portato all’espulsione di Daniel Rivera, del Junior. Proprio in quel frangente, il cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore. Il gesto ha strappato sorrisi e affetto al pubblico sugli spalti e online. L’animale è rimasto in campo finché non sono arrivati i soccorritori.