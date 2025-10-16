Trump: «Città non sicure? Allora chiamerei Gianni e lui sposterebbe subito le partite in modo molto semplice»

La Fifa condivide l’opinione del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui le partite della Coppa del Mondo dell’anno prossimo potrebbero spostarsi «per motivi di sicurezza». Gli Stati Uniti ospiteranno il torneo insieme a Messico e Canada: undici delle sedici città ospitanti si trovano negli Usa, che giocheranno 78 delle 104 partite complessive.

Riporta Sz:

“La Fifa spera che tutte e 16 le città ospitanti per il 2026 siano pronte. Trump, infatti, aveva dichiarato martedì che il presidente Fifa Gianni Infantino sarebbe favorevole a spostare le partite della Coppa del Mondo da città statunitensi, qualora fosse necessario. Già a settembre Trump aveva accennato alla possibilità di spostare alcune partite, nel contesto delle sue critiche alle città governate dai Democratici nel paese”.

Trump chiama Infantino

«Allora chiamerei Gianni»: il presidente statunitense Donald Trump minaccia la città democratica di Boston di togliere le partite della Coppa del Mondo – riporta Sz.

«Se qualcuno lavora male e ritengo che le condizioni siano insicure, chiamerei Gianni, che è fantastico, e gli direi: spostiamola in un altro luogo. E lui lo farebbe, lo farebbe molto semplicemente», ha detto Trump martedì ai giornalisti alla Casa Bianca.

Scrive il quotidiano tedesco:

“In precedenza gli era stato chiesto se le partite della Coppa del Mondo a Boston potessero essere spostate. Il presidente, che all’inizio dell’anno si era autoproclamato capo di una task force della Casa Bianca per il Mondiale, ha inoltre suggerito che, se necessario, anche eventi delle Olimpiadi 2028 a Los Angeles potrebbero essere spostati.

Il governo repubblicano di Trump aveva inviato quest’anno i National Guard contro il volere delle autorità locali e statali in città statunitensi governate dai Democratici, affermando di voler combattere criminalità e attivisti di sinistra. Boston ospiterà sette partite del Mondiale il prossimo anno”.