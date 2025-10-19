Tregua al San Lorenzo, gli sponsor pagano gli stipendi (El Clarìn)

Tregua nella crisi del San Lorenzo, il club di Ezequiel Lavezzi e di papa Francesco. Stipendi pagati ma resta l’ombra del fallimento. Il presidente Moretti resta indagato per corruzione dopo la diffusione di un video in cui appare mentre infila una mazzetta di dollari nella tasca della giacca. Ne parla El Clarin

Stipendi pagati al San Lorenzo

Il San Lorenzo ha trovato un minimo di sollievo nella profonda crisi economica che lo attanaglia. Il presidente Marcelo Moretti è ancora sotto inchiesta dopo la diffusione di un video in cui appare mentre riceve una mazzetta di dollari e li infila nella tasca della giacca. Il club è riuscito a impedire lo svincolo del difensore colombiano Jhohan Romaña, grazie a un intervento combinato del marchio di abbigliamento Atomik e dell’azienda Pago Tic. I due sponsor hanno anticipato complessivamente 500 milioni di pesos (300mila di euro) per consentire il pagamento degli stipendi arretrati.

Non è la prima volta che Atomik, sponsor principale del Ciclón, interviene per colmare le lacune finanziarie del club. Nello scorso semestre aveva già anticipato fondi per risolvere problemi simili, e questa volta ha messo a disposizione 250 milioni di pesos (150mila euro), così come l’altro sponsor. Grazie a questi interventi, il San Lorenzo ha saldato gli stipendi di agosto a 35 giocatori. Uno ha ricevuto anche il salario di settembre e sette hanno incassato l’intero stipendio di luglio. Lo staff tecnico, guidato da Damián Ayude, ha anch’esso percepito regolarmente i compensi di agosto. Alcuni giocatori più giovani hanno ricevuto integralmente gli arretrati fino ad agosto. Altri hanno avuto pagamenti parziali relativi al mese di luglio, secondo un piano che variava in base all’età.

Impedito lo svincolo di Romaña

Il caso più urgente era quello di Romaña. Se l’importo non fosse stato versato entro venerdì alle 20:00, il difensore si sarebbe svincolato. Situazione simile per Alexis Cuello e altri giocatori che avevano avviato cause legali per mancati pagamenti. Moretti ha confermato la regolarizzazione degli stipendi in una catena di messaggi WhatsApp visionata da Clarín. “Vi informo: abbiamo già pagato tutti i giocatori e lo staff tecnico per agosto. Abbiamo anche risolto la questione di Romaña. La prossima settimana affronteremo la questione del Fondo Svizzero”, ha scritto, riferendosi all’obbligo del club di versare circa 7,5 miliardi di pesos al fondo Ais Investment Fund entro mercoledì 22 ottobre o di negoziare un nuovo accordo di pagamento rateale. La settimana di Moretti è stata particolarmente complessa: lunedì ha dovuto fuggire dalla sede del club a bordo di un’auto della polizia durante una protesta di tifosi, e giovedì ha illustrato la situazione al Comitato Esecutivo dell’Afa, pur senza poter partecipare alle riunioni ufficiali.