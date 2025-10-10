Torino-Napoli vietata ai residenti in Campania, ora è ufficiale (Radio Crc)

Questo dopo quanto accaduto lo scorso 1 dicembre, quando ci furono gli scontri e lanci di petardi tra le due tifoserie. Ancora nessuna decisione presa per Bologna-Napoli.

La trasferta di Torino del Napoli, in programma sabato 18 ottobre alle ore 18, è stata vietata ai tifosi residenti in Campania. Questo dopo quanto accaduto lo scorso 1 dicembre, quando ci furono gli scontri e lanci di petardi tra le due tifoserie.

Il match tra Torino e Napoli vietato ai residenti in Campania

Scrive il giornalista di Radio Crc Marco Giordano su X:

In vista di Bologna-Napoli nessuna decisione è stata presa dall’Osservatorio circa la presenza dei tifosi provenienti dalla Campania: i profili di rischio esistenti dopo gli episodi dello scorso anno saranno valutati nei prossimi giorni sentiti gli organi competenti. Nessun divieto, ad oggi, è stato emanato. Stop alla trasferta a Torino, invece, scontato, per i residenti in Campania dopo i fatti dello scorso campionato.

Questo il comunicato del Napoli che uscì lo scorso 8 settembre, quando non era ancora ufficiale il divieto:

“Il Napoli informa che i biglietti per il match Torino-Napoli, in programma sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, saranno in vendita con le seguenti modalità:

“I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre 2025, on line e presso i punti vendita (ad esclusione dei punti della regione Campania), sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, in attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania per tutti i settori dello stadio. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania”.