Torino-Napoli, partita di ex e di sentimenti

Il Corriere della Sera scrive di Torino-Napoli che si giocherà oggi alle 18 a Torino. Partita in cui ci sono molti ex da entrambe le parti.

Scrive Monica Scozzafava:

Dall’altra parte, la coppia De Bruyne-Hojlund, reduci dalle rispettive Nazionali con due e quattro gol per parte (il danese per numero di reti nel mese di ottobre ha raggiunto Haaland) con McTominay che ha spezzato l’incantesimo del gol in Nazionale, nella testa il ricordo della rete decisiva dello scorso anno al Toro. Finora non ha brillato, per Conte è una questione di status: «Perché il suo è cambiato, è arrivato che era un underdog, con poco spazio nel Manchester United, è diventato l’mvp della stagione. Chiaro che tutto ciò abbia inciso. E comunque lui sa veramente fare tutto». Gara di sentimento, dicevamo: Buongiorno e Milinkovic Savic nel cuore dei tifosi, così come Elmas che nei pochi mesi in maglia granata ha regalato qualche perla delle sue. Come finora ha fatto Ngonge, che Baroni potrebbe schierare titolare in coppia proprio col Cholito. Baroni e Conte, sfida aperta anche in panchina: il salentino torna nella «sua» Torino dove da allenatore non ha mai perso; il toscano contro di lui vanta addirittura un’imbattibilità lunga 16 anni. Numeri certi, che però non sono strategie.