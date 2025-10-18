Home » Il Campo » Dichiarazioni

Manna: «Non era opportuno rischiare Hojlund e McTominay, lunedì partiamo per Eindhoven»

A Dazn: «Scott ha dei punti, Rasmus ha avuto un affaticamento. Ci sono tante partite e abbiamo una rosa di giocatori che coprono tanti ruoli. Abbiamo in panchina Elmas, Lang, Gutierrez»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato:

Manna: «Rasmus e McTominay abbiamo voluto preservarli»

«Giochiamo tante partite, è inutile in questo momento correre dei rischi soprattutto su Rasmus che ha un affaticamento. Lunedì partiamo per l’Olanda e non era opportuno prendere dei rischi. Scott ha preso un colpo, ha dei punti e quindi abbiamo deciso di preservare anche lui. Come ieri ha detto il mister, abbiamo costruito la rosa capendo che fosse difficile lasciare fuori uno dei 4 centrocampisti e quindi variare i moduli.

Abbiamo tanti giocatori che hanno avuto ancora poco spazio ma la stagione è lunga, abbiamo giocatori che possono ricoprire più ruoli. Ci sono Elmas, Lang, Gutierrez. Oggi Neres gioca la seconda da titolare, bisogna dare continuità visto che il lavoro quotidiano è stato positivo. Lukaku? Sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, tornerà le prossime settimane e poi partirà con il programma di riatletizzazione per portarlo in campo. Lo aspettiamo perché è un leader, è importante ed è il nostro centravanti. Romelu per noi è Romelu»

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara delle ore 18:

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Anguissa, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola. All. Conte.

