Topo in campo: un insolito intruso interrompe Galles-Belgio (Times)

È stato allontanato dall’ala del Tottenham, Brennan Johnson. Un responsabile ha commentato: «Non era mai accaduto, al massimo un randagio in campo»

Ieri Galles-Belgio è terminata 2-4. Un piccolo topo ha invaso il campo durante la partita, un episodio curioso da raccontare. Per il Galles a segno Rodon e Broadhead, mentre per i Red Devils gol di De Bruyne (doppietta su rigore), Meunier e Trossard.

Racconta il Times:

“Le cose sembravano mettersi bene quando il Galles ha preso il vantaggio con un colpo di testa di Joe Rodon nei primi minuti, ma mentalmente la squadra è crollata dopo aver subito un rigore contestato per un tocco di mano ravvicinato di Ethan Ampadu.

Bellamy è stato ammonito per proteste, guadagnandosi un turno di squalifica in panchina quando il Galles giocherà contro il Liechtenstein il mese prossimo. Kevin De Bruyne ha pareggiato dal dischetto e ha poi segnato il 3-1 allo stesso modo, dopo che James ha inspiegabilmente esteso il braccio per intercettare il pallone. Thomas Meunier aveva segnato in precedenza il secondo gol del Belgio. Anche quando Nathan Broadhead ha ridotto il passivo sul 3-2, il Galles ha ceduto e Leandro Trossard ha chiuso la partita, assicurando la vittoria agli ospiti che salgono al primo posto del girone J.”

Un topo in campo

Il network britannico scrive che “un momento di sollievo per i tifosi del Galles è arrivato a metà secondo tempo al Cardiff City Stadium, quando un topo ha invaso il campo, causando un ritardo”.

E prosegue: “Alcuni degli applausi più grandi della serata sono stati per il momento in cui il roditore è stato finalmente allontanato dall’ala del Tottenham Hotspur Brennan Johnson, escluso dalla formazione titolare”.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇧🇪 Di invasioni di campo da parte di giovani tifosi in cerca di una foto con i propri idoli ne avevamo viste tante, ma un’invasione di campo da parte di un topo, beh, quella ancora ci mancava. In Galles-Belgio può succedere anche questo. pic.twitter.com/ZBNpVdTdFy — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) October 13, 2025

«La gente ha trovato divertente vedere un topo in campo, ma ci sono implicazioni serie», ha detto Wayne Nash, responsabile operativo del Cardiff City, al Times. «Se fossi stato il raccattapalle o Brennan Johnson, sarei scappato a gambe levate. È qualcosa che non ho mai visto nei miei 36 anni al Cardiff City.

E continua: «Abbiamo avuto un cane randagio in campo, ma questo era qualcosa di nuovo, un fenomeno raro. Lo stadio è vicino a orti e binari ferroviari e sappiamo che i topi possono essere un problema. Le sponde della ferrovia possono essere infestate. Li sappiamo presenti nell’area e ogni tanto li avvistiamo. Ma lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per il controllo dei parassiti e facciamo tutto il possibile per tenerli lontani».