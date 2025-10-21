Spostare le partite di calcio all’estero non è solo economia, è un problema sociologico (El Paìs)

Mentre in Italia siamo alla fase “siamo così brutti che è un miracolo che Perth ci paga 12 milioni“, in Spagna il dibattito per la trasferta a Miami della Liga è leggermente più alto. Da settimane, ad esempio, El Paìs pubblica pezzi ed editoriali, anche con linee contrastanti. Al centro della questione, oltre ovviamente al business del calcio, c’è anche l’essenza stessa dello sport, la sua dimensione sociale. Ne scrive José Luis Pérez Triviño.

“La popolarità del calcio e la passione che ispira tra i tifosi non derivano dalle qualità tecniche dimostrate dai giocatori, né dalla bellezza e dall’emozione del gioco in sé. E dalla profusione di difetti, come l’eccessiva competitività o la violenza , né dai valori che promuove. Gran parte dell’interesse per il calcio risiede nel fatto che costituisce un fattore cruciale nell’identità individuale e collettiva.

Secondo l’editorialista la decisione di spostare Villarreal-Barcellona a Miami “non solo viola il principio di uguaglianza competitiva tra i club – oltre a violare potenzialmente i diritti dei giocatori – ma incide anche su un aspetto fondamentale del calcio fin dalle sue origini: il legame tra i club e i loro quartieri, paesi o città. Rompere questi legami contribuisce in modo decisivo a frantumare l’identità personale e la coesione sociale che i club calcistici contribuiscono a creare con l’ambiente circostante”.

“Tuttavia, questa argomentazione sembra smentita dalla realtà. I ​​club stanno conquistando sempre più tifosi non solo al di fuori delle loro città d’origine, ma anche da altri paesi e continenti. Inoltre, questi tifosi diventano fedeli e fedeli seguaci delle loro partite, nonché acquirenti abituali di maglie o ticket per le trasmissioni televisive per assistere alle loro partite da qualsiasi parte del mondo. In altre parole, come una fuoriuscita di petrolio, la commercializzazione del calcio non sconvolge le identità locali, ma piuttosto le amplia, creando legami con i tifosi di altri territori, indipendentemente da quanto siano lontani”.

“La politica di allontanamento delle partite dal territorio e dalla vicinanza dei tifosi , nella misura in cui può essere generalizzata, rappresenta un salto di qualità nella tendenza a privilegiare gli scopi commerciali rispetto agli interessi dei tifosi. Rappresenta, in realtà, un colpo simbolico al cuore del calcio come fenomeno sociale e culturale di un quartiere, di una cittadina o di una città. Una squadra di calcio non è un’azienda che si preoccupa esclusivamente di aumentare i margini di profitto. Chi, tra i milioni di acquirenti di un computer o di un’auto, sa dove si trova la sede del marchio che ha acquistato? Tuttavia, una squadra porta quasi sempre il nome della sua città nel suo nome, diventando così un rappresentante simbolico, ma potente, di quella città o persino del paese in cui ha sede”.

“Inseguendo i mercati emergenti, il calcio rischia di perdere le proprie radici e alienare coloro che lo sostengono con la loro fedeltà quotidiana. Trasformare il calcio in un prodotto globale senza territorio può essere redditizio, ma contribuisce anche a svuotarlo di significato”.