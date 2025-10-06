Spinazzola premiato da Gattuso, torna in Nazionale dopo due anni. Conte gli ha ridato fiducia (CorSport)

L'ultima partita con l'Italia è stata il 18 giugno 2023 contro l'Olanda. In questa stagione, l'ex Roma sta offrendo prestazioni di alto livello.

L’Italia affronterà sabato l’Estonia e martedì prossimo l’Israele per le qualificazioni ai Mondiali. Il ct Gattuso, dopo l’infortunio di Matteo Politano avvenuto ieri nel match tra Napoli e Genoa, ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola.

Spinazzola torna in Nazionale dopo due anni

Il Corriere dello Sport scrive:

Un premio all’ottimo avvio di stagione: Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Campione d’Europa nel 2021, campione d’Italia lo scorso anno, Spinazzola torna in azzurro dopo due anni. L’ultima partita risale al 18 giugno 2023 contro l’Olanda. In questa stagione sta offrendo prestazioni di altissimo livello: finora ha giocato sette partite, con un gol e un assist. Conte di lui si fida e adesso lo ha richiamato anche Gattuso. Giusto così.

Il calciatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il Genoa:

Come dialoghi con l’esterno a destra?

«Il mister mi chiede di dare ampiezza ma non fin da subito, solo quando la palla è libera. Mi trovo bene perché quella è la mia qualità preferita».

Ti senti tornato ai livelli altissimi dell’Europeo?

Spinazzola: «Basta con questo Europeo! A livelli di numeri sono andato molto meglio dopo. Prima ero un giocatore molto più pazzo, un cavallo pazzo. Ora sono migliorato molto, da dopo l’Europeo sono migliorato a livello di numeri».

Cosa è cambiato?

«Dopo i primi 6 mesi che ho faticato un po’. Dovevo entrare nei meccanismi e nella testa del mister. Sono entrato molto di più nella sua testa e sono migliorato. Copro molto meglio il campo».