Spinazzola: «Basta parlare dell’Europeo. Sono nettamente migliorato dopo. Prima ero un un cavallo pazzo»

In conferenza stampa: «Da dopo l'Europeo sono migliorato a livello di numeri. Con Conte ho faticato i primi sei mesi. Dovevo entrare nei meccanismi e nella testa del mister»

Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa: «Un primo tempo con molte difficoltà create da noi, volevamo fraseggiare troppo contro l’aggressività del Genoa. Dovevamo andare in più in profondità come fatto nel secondo tempo».

Nazionale?

«Per un giocatore è sempre un obiettivo, ma fa parte del nostro mestiere. Ci sono altri grandi giocatori nel mio ruolo, è una decisione che spetta al mister».

Segnale mentale inportante?

«Si, siamo già ad un buon punto. Dobbiamo ancora incrementare con i cambi che saranno imporrtanssimi quest’anno. Dobbiamo stare uniti e chi entra deve svoltare la partita, come oggi e. come contro lo Sporting dove si è vista una squadra».