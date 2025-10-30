Spalletti alla Juve, ora è ufficiale: firma un contratto fino alla fine della stagione

“L’era di Luciano Spalletti alla Juve è incominciata. L’allenatore italiano, alla guida di un suv nero, dopo l’arrivo alla Continassadove nel corso della giornata ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ora è ufficialmente il nuovo tecnico. Ad accompagnarlo al suo fianco il suo storico vice, Marco Domenichini”.

“L’arrivo alla Continassa è stato soltanto la prima di una serie di tappe che hanno portato Spalletti a diventare il nuovo allenatore della Juve. In giornata, infatti, il tecnico italiano ha messo la firma sul contratto e domani venerdì 31 ottobre sarà presentato in conferenza stampa alle ore 12.00. Mentre il debutto sarà allo Zini contro la Cremonese, sabato 1 novembre alle 20:45”.

Secondo quanto scrive Pedullà:

“Spalletti: se fa il suo (la qualificazione alla prossima Champions obiettivo minimo) come pretendono lui e la Juventus, l’opzione rinnovo sarà automatica, intanto per un’altra stagione e magari per due in modo da non metterlo in scadenza all’inizio della prossima stagione. Tutto logico e lineare, i risultati unica legge. La svolta (anticipata lunedì pomeriggio) era rappresentata dal fatto che accettasse otto mesi senza chiedere altre garanzie contrattuali. E l’ha fatto, sorprendendo chi pensava e twittava che avrebbe chiesto garanzie di durata: Spalletti aveva troppa voglia di tornare”