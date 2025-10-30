Spalletti alla Juve, ora è ufficiale: firma un contratto fino alla fine della stagione
Previsto un rinnovo biennale in caso di qualificazione alla Champions. La presentazione alla stampa si terrà domani alle 12 alla Continassa.
Alla fine Spalletti ha firmato per la Juventus: era nell’aria. Ecco il comunicato ufficiale del club e i dettagli del contratto.
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️
Benvenuto mister!
Spalletti ufficiale alla Juventus
Tuttosport riporta:
“L’era di Luciano Spalletti alla Juve è incominciata. L’allenatore italiano, alla guida di un suv nero, dopo l’arrivo alla Continassadove nel corso della giornata ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ora è ufficialmente il nuovo tecnico. Ad accompagnarlo al suo fianco il suo storico vice, Marco Domenichini”.
“L’arrivo alla Continassa è stato soltanto la prima di una serie di tappe che hanno portato Spalletti a diventare il nuovo allenatore della Juve. In giornata, infatti, il tecnico italiano ha messo la firma sul contratto e domani venerdì 31 ottobre sarà presentato in conferenza stampa alle ore 12.00. Mentre il debutto sarà allo Zini contro la Cremonese, sabato 1 novembre alle 20:45”.
Secondo quanto scrive Pedullà:
“Spalletti: se fa il suo (la qualificazione alla prossima Champions obiettivo minimo) come pretendono lui e la Juventus, l’opzione rinnovo sarà automatica, intanto per un’altra stagione e magari per due in modo da non metterlo in scadenza all’inizio della prossima stagione. Tutto logico e lineare, i risultati unica legge. La svolta (anticipata lunedì pomeriggio) era rappresentata dal fatto che accettasse otto mesi senza chiedere altre garanzie contrattuali. E l’ha fatto, sorprendendo chi pensava e twittava che avrebbe chiesto garanzie di durata: Spalletti aveva troppa voglia di tornare”
Il comunicato
La Juventus accoglie così l’allenatore sui propri canali ufficiali:
“Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026.
Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano.
La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.
Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno.
Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!”