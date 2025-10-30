Spalletti alla Juve? Bene. Ma Conte è il primo tifoso del Napoli, del suo Napoli, ovviamente, restando juventino

Spalletti alla Juve. Bene.

Ora abbiamo un allenatore juventino sulla panchina del Napoli e un allenatore con il simbolo del Napoli tatuato sul braccio sulla panchina della Juve.

E secondo me non c’è niente di male.

Spalletti non ha sbagliato ad andare alla Juve.

Semmai ha sbagliato quando disse che non avrebbe più indossato nessun’altra tuta in Serie A: quella sì, fu una sciocchezza.

Molto più apprezzabile, da questo punto di vista, Conte: fu chiaro fin dal primo giorno di ritiro, quando si rifiutò di saltare al coro “chi non salta juventino è”. Non rinnegò la sua storia, e non ha mai smesso di ribadirlo. Io lo apprezzai tantissimo.

Eppure la gioia nei suoi occhi sul bus scoperto, dopo lo scudetto, era palpabile e genuina. È il primo tifoso del Napoli, del suo Napoli, ovviamente, restando juventino. E va benissimo così.

Perché essere professionisti non significa essere mercenari.

Significa fare il proprio lavoro con serietà, rispetto e passione — con buona pace dei tifosi (napoletani o juventini) che credono che firmare un contratto equivalga a un atto di matrimonio.

Un cambio di panchina non è un atto di lesa maestà!

Anche su questo, Conte sta dando una lezione a Napoli e ai napoletani.

E chissà che Spalletti non riesca a fare lo stesso a Torino.

Per ora, è ancora vittima della sua stessa retorica… Vedremo.

Detto questo, a Spalletti non si può non voler bene.

Non si può non provare un infinito debito di gratitudine.

Lo scudetto di Conte è stato bellissimo, ma quello di Spalletti — dopo trent’anni — resta qualcosa di insuperabile.