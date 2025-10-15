Six Kings Slam, Sinner domina Tsitsipas in due set. Domani la sfida con Djokovic

Jannik Sinner comincia alla grande il Six Kings Slam a Riyadh, il torneo esibizione a inviti con sei dei migliori tennisti al mondo in questo momento. Nel primo turno, equivalente ad un quarto di finale, è stato dominato Tsitsipas in due set. 6-2 6-3 il finale. Domani ci sarà la semifinale contro Novak Djokovic per vedere chi accederà alla finale. Non c’è stata partita per il greco, costretto ad arrendersi all’azzurro che ha giocato un grande match.

Le parole di Sinner

Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport.

«È bello tornare a Riyadh e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi. È un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto ed è piuttosto rapido, le condizioni non sono facili. Djokovic? Speriamo tutti che sia una bella partita. Questo è tutto ciò che speriamo. Ci conosciamo molto bene abbiamo giocato tante volte. È fantastico condividere di nuovo il campo con Novak. Soprattutto qui, davanti a voi. Cercheremo solo di giocare il miglior tennis possibile. Vedremo come andrà. Soprattutto siamo qui per divertirci, per portare il tennis qui. Tutto ciò che speriamo è che vi divertiate anche voi. È per questo che siamo qui».

Leggi anche: Sinner difficilmente giocherà la Coppa Davis (Libero)

«La rivalità con Alcaraz? È piuttosto interessante. Abbiamo una buona amicizia fuori dal campo. In campo cerchiamo di giocare al meglio delle nostre possibilità. La rivalità è tutto ciò di cui questo sport ha bisogno. In passato abbiamo avuto grandi, grandissime rivalità. Ora ci sono nuovi giocatori che stanno emergendo.Cerchiamo di spingerci al limite. È una dinamica molto interessante. Questo sport ha bisogno di rivalità. È fantastico avere Novak qui, a competere e a giocare il suo miglior tennis. È una cosa grandiosa per lo sport».