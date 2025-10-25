Home » Gli altri Sport

Sinner è in finale a Vienna, battuto De Minaur (6-3, 6-4) per la dodicesima volta di fila

Contro l'australiano Sinner è perfetto, ha perso solo 4 set sui 28 giocati in totale. Ora avvicina Alcaraz: se vincesse la finale si ritroverebbe a 840 punti dallo spagnolo. Affronterà uno tra Zverev e Musetti

sinner

Italy's Jannik Sinner celebrates after winning against US player Ben Shelton during their men's singles quarter-final tennis match on the tenth day of the 2025 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on July 9, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Quando Sinner è in un certo stato di forma c’è ben poco da fare per gli altri. Anche se, va detto, per De Minaur va così da 12 partite e non è mai andato vicino a batterlo. 11 di questi 12 incontri si sono giocati sul cemento, l’australiano ha vinto contro l’italiano solo 4 set su 28 giocati in tutto. Nel calcio si parlerebbe di bestia nera se non fosse che Sinner è un po’ l’incubo di tutti nel circuito.

Sinner è in finale a Vienna, Alcaraz si avvicina in classifica

Jannik parte fortissimo, con servizio preciso e ritmo altissimo negli scambi. De Minaur cerca di reggere da fondo ma l’italiano è più incisivo, soprattutto con il rovescio lungolinea che è il colpo che ha finalmente ritrovato. Il break arriva nel sesto gioco e da lì Sinner controlla fino alla chiusura 6-3, mostrando solidità mentale e un tennis molto pulito.

Il secondo parziale è più combattuto ma solo relativamente: De Minaur spinge di più e accorcia i tempi, ma Sinner continua a imporre il suo ritmo nei momenti chiave come ci ha abituato a fare (soprattutto a Wimbledon ndr). L’altoatesino ha strappato un break nel quinto gioco, portandosi sul 3-2 e confermandolo poi col servizio. Ha letteralmente dominato tutti i turni di battuta, mentre l’australiano fatica a contenere la potenza delle sue risposte.

Con questa vittoria per 6-3 6-4 Sinner si porta in finale a Vienna nell’Atp 500, che lo avvicina ad Alcaraz in classifica. Questa la situazione attuale dopo la vittoria:

  1. Carlos Alcaraz (Esp): pt. 11.340
  2. Jannik Sinner (Ita): pt. 10.330 (10.500 se vincesse in finale ndr)
