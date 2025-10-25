Sinner è in finale a Vienna, battuto De Minaur (6-3, 6-4) per la dodicesima volta di fila

Contro l'australiano Sinner è perfetto, ha perso solo 4 set sui 28 giocati in totale. Ora avvicina Alcaraz: se vincesse la finale si ritroverebbe a 840 punti dallo spagnolo. Affronterà uno tra Zverev e Musetti

Quando Sinner è in un certo stato di forma c’è ben poco da fare per gli altri. Anche se, va detto, per De Minaur va così da 12 partite e non è mai andato vicino a batterlo. 11 di questi 12 incontri si sono giocati sul cemento, l’australiano ha vinto contro l’italiano solo 4 set su 28 giocati in tutto. Nel calcio si parlerebbe di bestia nera se non fosse che Sinner è un po’ l’incubo di tutti nel circuito.

Sinner è in finale a Vienna, Alcaraz si avvicina in classifica

Jannik parte fortissimo, con servizio preciso e ritmo altissimo negli scambi. De Minaur cerca di reggere da fondo ma l’italiano è più incisivo, soprattutto con il rovescio lungolinea che è il colpo che ha finalmente ritrovato. Il break arriva nel sesto gioco e da lì Sinner controlla fino alla chiusura 6-3, mostrando solidità mentale e un tennis molto pulito.

Il secondo parziale è più combattuto ma solo relativamente: De Minaur spinge di più e accorcia i tempi, ma Sinner continua a imporre il suo ritmo nei momenti chiave come ci ha abituato a fare (soprattutto a Wimbledon ndr). L’altoatesino ha strappato un break nel quinto gioco, portandosi sul 3-2 e confermandolo poi col servizio. Ha letteralmente dominato tutti i turni di battuta, mentre l’australiano fatica a contenere la potenza delle sue risposte.

Con questa vittoria per 6-3 6-4 Sinner si porta in finale a Vienna nell’Atp 500, che lo avvicina ad Alcaraz in classifica. Questa la situazione attuale dopo la vittoria: