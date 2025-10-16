Simeone, il Cholito ritrova il Napoli: «Non me ne sono mai andato da lì» (La Stampa)

Torino-Napoli (sabato ore 18) è anche il Cholito Simeone contro il Napoli. Terra dove lui ha saputo conquistare, soprattutto nella stagione del terzo scudetto, l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Oggi ne scrive La Stampa:

«Papà mi ha detto che tutti quelli della mia terra da piccoli guardavano la squadra di Maradona. Poi là c’è il mare, il sole, gente meravigliosa: è stato facile innamorarsi subito. Adesso ho capito quando mi dicevano che a Napoli piangi due volte». L’incrocio «impossibile» tra il Toro di Baroni che ancora deve capire la sua forza e le certezze dei campioni d’Italia di Conte è anche la sfida del cuore di Giovanni Simeone. Uno che in tre anni con la maglia azzurra ha realizzato solo 14 gol ed è stato il vice di chiunque, da Osimhen a Raspadori a Lukaku, ma si è completato come uomo e calciatore, non solo per i due scudetti vinti. Un argentino a Napoli non passa mai inosservato, tanto più se ha il carattere e le caratteristiche umane del Cholito. Che ha dovuto cambiare perché a 30 anni non poteva permettersi di non giocare mai, ma si è radicato come pochi altri in quella realtà.

Simeone non dimentica il passato, ma con i fatti sta dimostrando di essersi immerso con anima e corpo nella nuova avventura. «Non me ne sono mai andato da Napoli, ho lasciato amici, ricordi e storia, ma adesso ho il fuoco dentro per dare tutto al Toro, la scelta giusta», disse al momento di cambiare club e orizzonti. Con De Laurentiis, che spesso lo invitava a cena, aveva un rapporto speciale, quello che adesso Simeone sta provando a costruire in granata.

Simeone il nuovo bomber del Torino, due gol dei granata su tre in campionato sono suoi (Video)

Giovanni Simeone ha segnato il suo secondo gol in campionato con la sua nuova squadra, il Torino. L’ex Napoli ha segnato l’1-0 contro la Lazio, in trasferta.

Dopo aver colpito nel match contro la Roma, il Cholito si è ripetuto anche contro l’altra squadra della capitale.

Il Torino ha finora segnato tre gol in Serie A, e due sono proprio del centravanti argentino ex Napoli.

🚨 Giovanni Simeone scores at 16th minute… Serie A | 🇮🇹 Lazio 0-1 Torinopic.twitter.com/yZaTYLg65D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 4, 2025

L’azione è partita da un altro ex Napoli, Cyril Ngonge, con una percussione. Il belga ha poi passato palla a Vlasic, che con un cross sul secondo palo ha cercato Pedersen; il tiro dell’esterno è stato respinto da Provedel e, a tu per tu con la porta, Simeone l’ha messa dentro.

Attualmente, il risultato è sull’1-1 dopo il pareggio arrivato con Cancellieri.