Conte si è rivolto ai suoi leader, ai senatori: “non molliamo” (Corsera)

Il Napoli è rientrato ieri da Eindhoven e si è subito ritrovato a Castel Volturno per riprendere da dove aveva lasciato. La disfatta contro il Psv ha dato numerosi argomenti di confronto ieri nello spogliatoio e animato la discussione sul come uscirne. Sabato c’è l’Inter e gli azzurri non possono continuare a tergiversare e fare finta che quello accaduto in Olanda sia solo un caso, l’ennesimo. Il Corriere della Sera scrive che Conte si è affidato ai suoi senatori per una sterzata subito.

“Bastasse un clic per il reset, tutto sarebbe semplice. Ma le basi ci sono, il mercato che finora si è rivelato non all’altezza va valorizzato. Forse anche aiutato a venir fuori dall’insoddisfazione di qualche singolo (vedi Neres e Lang), dagli errori di chi non è ancora pronto (vedi Lucca e Beukema).

Il comandante si è rimesso al timone della nave, la sterzata in questo momento di calma piatta può essere decisiva. Ha fatto appello ai valori, alla moralità, che riconosce a ciascuno dei suoi giocatori, ha stretto un nuovo patto: ritrovare il concetto del «noi». Si è rivolto ai suoi leader, i cosiddetti senatori: non molliamo”.