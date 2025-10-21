Se non gioca McTominay, Conte lancia Lang con De Bruyne arretrato a mezzala (Corsport)

È tempo di Champions, il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Psv Eindhoven e lo farà dopo la sconfitta contro il Torino e con una rosa falcidiata dagli infortuni. Ieri Conte in conferenza ha parlato della presenza o meno di McTominay: «Deciderà McTominay se giocare o meno, ieri ha svolto differenziato, starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Ha un taglio sulla caviglia. Ho fatto il calciatore, forzare i calciatori non va mai bene, aspettiamo una sua decisione, per noi è importante. Altrimenti c’è soluzione importante».

Il Corriere dello Sport di oggi scrive che se McTominay darà l’ok, il Napoli confermerà la formula 4-1-4-1. In caso invece di forfait, si cambierà modulo. Al posto dello scozzese giocherebbe Lang con De Bruyne arretrato a mezzala:

“E qui entra in gioco il racconto della seconda opzione tattica: se McTominay dovesse partire in panchina, sarà ancora 4-3-3. Con Noa nella casella sinistra del tridente e Politano a destra. Sarebbe la sua prima volta dall’inizio, per altro a casa sua, nel suo stadio e contro i suoi ex compagni. Per la cronaca: anche De Bruyne è stato provato al centro dell’attacco, da falso nove. Un ruolo interpretato per qualche sprazzo di amichevole a Castel di Sangro”.

