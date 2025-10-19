I giornali olandesi irridono Lang in vista di Psv-Napoli: “L’eroe si ritrova ammonito e a mani vuote”

I titoli delle testate olandesi e belghe sulla prestazione di Lang, senza rete e pure con un cartellino giallo

Doveva essere la notte del ritorno a casa, è diventata la notte della delusione. In Olanda seguono Noa Lang con grande attenzione in vista di PSV-Napoli di Champions League, ma la prestazione dell’olandese contro il Torino ha ispirato più malinconia che entusiasmo.

Il quotidiano AD.nl sintetizza tutto con un titolo che non lascia scampo: “Da eroe a deluso”. Lang entra nel finale, segna il pareggio nei minuti di recupero, si toglie la maglia e corre verso i tifosi — ma il Var lo richiama bruscamente alla realtà. Fuorigioco. Gol annullato. Cartellino giallo. “Una delusione, non un eroe”, scrive il portale olandese, ricordando come il Napoli, battuto 1-0 dal Torino, abbia perso il primato in classifica a pochi giorni dalla sfida europea.

Leggi anche: Il riscatto di Lang dura pochi secondi. Conte incredulo dopo il gol annullato

Su Voetbalprimeur.nl il tono è più narrativo: “Senza precedenti: segna, si toglie la maglia, ma interviene il Var”. Il sito racconta con ironia e un pizzico di compassione la scena quasi teatrale: il tiro di Politano che sbatte sul palo, la palla che rimbalza addosso al portiere, il tap-in di Lang, la corsa liberatoria verso la curva… e poi, mentre si rimette la maglia, l’annuncio che spegne tutto. In un attimo, l’eroe si ritrova ammonito e a mani vuote.

Più sobria ma non meno tagliente la Sporza.be, che titola: “Si era persino tolto la maglietta per festeggiare”. Il sito belga ricorda il passato di Lang al Club Brugge e sottolinea l’amarezza del momento: «Pensava di aver regalato il pareggio al Napoli, ma il VAR ha cancellato tutto. Niente primo gol in Italia, solo un cartellino giallo».

Martedì, per la terza giornata della fase campionato di Champions League, il Napoli farà visita al Psv, club con il quale Lang ha vinto due scudetti in due anni indossando la maglia numero dieci. Lang spera di avere un’altra opportunità proprio in Olanda. Vorrà fare bella figura ad Eindhoven, che è stata casa sua per due anni. Arrivarci con un gol sulle spalle – così pesante, così importante – avrebbe avuto tutt’altro sapore. Ma ci sarà tempo per rifarsi.