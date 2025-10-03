Scoperte le mail segrete, i fiamminghi non volevano Nafi Thiam ai Mondiali di atletica: “Diamole una lezione”

“Diamole una lezione”. L’ala fiamminga dell’atletica belga voleva impedire a Nafi Thiam di partecipare ai Campionati del mondo. La tre volte campionessa olimpica di eptathlon Nafissatou Thiam del Belgio, in aperto conflitto con la sua federazione, è stata costretta a ritirarsi dopo la quinta delle sette prove dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo . La Belgian Athletics, la Federazione belga di atletica leggera, ha risposto al ritiro dell’atleta belga tramite Jessica Mayon, presidente della sezione francofona della Federazione e quindi co-presidente di Belgian Athletics, spiegando che l’ala fiamminga della federazione non voleva che lei fosse in Giappone. Nel parla il portale Sudinfo

Le email scambiate sulla Thiam

“L’Het Gazet van Antwerpen ha rivelato i dettagli delle e-mail scambiate all’interno della sezione fiamminga della Federazione . Il coordinatore delle alte prestazioni dell’Athletic Vlaanderen, Rutger Smith, è sotto accusa dopo la fuga di notizie di un’e-mail interna, in cui suggeriva di “dare una lezione” a Nafi Thiam, dopo che si era rifiutata di firmare il codice di condotta della federazione. “Allora non la registreremo. Diamole una lezione affinché questo non accada più”.

Il ministro dello Sport fiammingo Annick De Ridder (N-VA) ha confermato durante una riunione del Comitato Sportivo l’esistenza di un’e-mail interna in cui Smith faceva commenti minacciosi su Thiam. Nonostante le spiegazioni del ministro, il caso continua a suscitare polemiche. Diversi parlamentari fiamminghi, tra cui Gwendolyn Rutten (Open VLD) e Bogdan Vanden Berghe (Groen), chiedono il pieno accesso agli scambi di email. Da parte vallone, la Ministra Jacqueline Galant (MR) ha chiesto una revisione del codice di condotta per evitare futuri conflitti di interesse . La vicenda continua a simboleggiare le tensioni tra le due anime dell’atletica belga, sullo sfondo di rivalità istituzionali e divergenze gestionali che circondano la più grande campionessa del Paese”.