Sainz: «La regia della Formula Uno si perde tutti i sorpassi per inquadrare le nostre fidanzate»

A Singapore nessuno ha potuto guardare la rimonta dello spagnolo: "È una tendenza, che forse una volta funzionava. Ma ora stanno esagerando"

Non i sorpassi, la bagarre, la lotta in pista: meglio le fidanzate dei piloti, le compagne e le mogli. La regia della F1 s’è un po’ fatta prendere la mano al Gran Premio di Singapore: Carlos Sainz s’è lamentato, non hanno mostrato la sua strepitosa rimonta dal 18esimo al decimo posto, ma nemmeno la battaglia tra Hamilton e Alonso.

Il feed mondiale – racconta il Times – da cui ogni singola emittente trae le proprie riprese, non ha mostrato affatto – o solo molto brevemente – i duelli principali. In vari momenti della trasmissione, la fidanzata di Lando Norris , Magui Corceiro, la fidanzata di Sainz, Rebecca Donaldson, e la famiglia di Lance Stroll sono state mostrate nei box”.

E allora in un’intervista con “El Partidazo de COPE”, Sainz s’è sfogato: “Sta diventando una specie di tendenza, che deve aver funzionato per loro un tempo, quando la gente trovava interessante vedere le nostre fidanzate, vedere personaggi famosi in televisione, le reazioni”.

“Capisco che se c’è un sorpasso, un momento molto teso in gara, è comprensibile che il team di produzione voglia mostrare una ripresa di reazione, se hanno visto che ha funzionato in passato, ma solo se la competizione viene rispettata e si mostrano sempre i momenti importanti della gara. Lo scorso fine settimana non hanno mostrato nessuno dei quattro o cinque sorpassi che ho fatto alla fine, né hanno mostrato l’inseguimento di Fernando su Lewis, hanno tralasciato un sacco di cose. Il resto va bene, ma non bisogna perdere di vista l’essenziale. Per me, esagerano un po’ mostrando le celebrità e le fidanzate”.

Intanto, scrive il Times, un video su Instagram della Mercedes, pubblicato sul loro account ufficiale, che mostra la fidanzata di George Russell, ha totalizzato 7,8 milioni di visualizzazioni…