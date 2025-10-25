Rigore per il Napoli e azzurri in vantaggio, Marelli: «Un contatto di gioco cercato da Di Lorenzo»

Per l'ex arbitro, intervenuto a Dazn, non era rigore perché Di Lorenzo ha allargato la gamba sinistra per cercare il contatto con Mkhitaryan.

Alla mezz’ora del primo tempo tra Napoli e Inter, l’arbitro assegna il calcio di rigore agli azzurri per un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo.

Rigore per il Napoli, il commento di Marelli

Luca Marelli ha dei dubbi sul rigore assegnato e commenta a Dazn:

«Il rigore è stato fischiato per il contatto di Mkhitaryan su Di Lorenzo, ma è anche da vedere la dinamica: Di Lorenzo allarga la gamba sinistra, c’è stato un contatto ma è stato cercato da Di Lorenzo che ha allargato la coscia. Per me non è rigore».

Il calcio di rigore è stato confermato dopo il check al Var e ha segnato Kevin De Bruyne. Mkhitaryan, invece, si è fatto male e ha lasciato il posto a Zielinski.

Marelli ha confermato la propria versione anche dopo la decisione del direttore di gara.