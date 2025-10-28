Rigore Di Lorenzo: Barella all’arbitro: «Ma non l’hai fischiato tu!» e Mariani: «Siamo in quattro»
Il focus di "bordocam". le proteste dell'Inter, Mariani che invita Lautaro a non farsi ammonire. Le immagini inedite di Dazn
Si continua a parlare del discusso rigore assegnato agli azzurri in Napoli-Inter per fallo su Di Lorenzo. Nuovi dettagli emergono da Bordocam, lo speciale di Dazn che mostra le immagini inedite della partita.
Bordocam Dazn, il focus sul rigore assegnato al Napoli
Nel video, appena Mariani assegna il penalty dopo la revisione al Var, Antonio Conte esclama subito: «È rigore, andiamo!». Qualche metro più in là, Chivu chiede al quarto uomo se l’arbitro stia andando a rivedere l’azione.
Tra i più increduli, come si evince dalle immagini, Barella si avvicina a all’arbitro protestando: «Ma non l’hai fischiato tu!», ricevendo la replica pronta del direttore di gara: «Siamo in quattro!». Anche Bastoni e Kolarov cercano spiegazioni dagli assistenti, con Ayroldi che sottolinea: «Può capitare che lo chiami l’assistente».
Nel finale Mariani invita Lautaro alla calma: «Basta, non ti prendere il giallo così». Nel tunnel, Sommer commenta con amarezza: «Mai rigore», mentre Acerbi ammette: «L’ho rivisto ora, sinceramente per me non è rigore».
Leggi anche: Giuffredi: «Bergonzi studiasse la storia e la lealtà di Di Lorenzo. Valuteremo azioni legali contro Bergonzi e la Rai»
Di Lorenzo, il Napoli condanna le parole di Bergonzi: “Inaccettabile mettere in dubbio l’integrità del calciatore”
Dopo l’agente del calciatore, interviene anche il Napoli in difesa di Giovanni Di Lorenzo contro le accuse di antisportività avanzate dall’ex arbitro Mauro Bergonzi.
La nota del Napoli in difesa di Di Lorenzo
Ecco la nota del club azzurro:
“La Ssc Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.