Pulisic rischia un mese di stop. Milan irritato: non stava bene e gli Usa lo hanno fatto giocare in amichevole

Christian Pulisic è finito ko durante un amichevole degli Stati Uniti giocata questa notte. Non una bella notizia per il Milan. Il club rossonero è rimasto alquanto irritato per la gestione di questo infortunio.

Pulisic finisce ko, Milan irritato: i dettagli

Scrive Gazzett.it:

“A Milanello non hanno accolto con il sorriso sulle labbra l’infortunio al bicipite femorale di Christian Pulisic. Non solo perché arriva al termine di una pausa per le nazionale nella quale i rossoneri hanno avuto diversi contrattempi con le rispettive selezioni. Estupinan, Rabiot e Saelemaekers sono tutti acciaccati dopo le gare degli ultimi giorni e le loro condizioni andranno verificate per capire se saranno a disposizione contro la Fiorentina. A completare il quadro ieri notte l’infortunio dell’americano, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché l’ex Chelsea nei giorni precedenti il match di stanotte non si era allenato bene e aveva disputato solo l’ultimo spezzone della sfida contro l’Ecuador”.

“Domani Pulisic sarà a Milanello e verrà sottoposto ad accertamenti medici. Per il momento c’è cautela su quanto lungo può essere lo stop: solo gli esami chiariranno l’entità del problema muscolare. Inutile dunque sbilanciarsi anche se nessuno può escludere che il problema possa necessitare anche di 3-4 settimane di stop. Di certo ci sono riflessioni sull’opportunità di far giocare Capitan America dall’inizio in un match amichevole nonostante non fosse al top della condizione. Il club è contrariato con la gestione che gli Stati Uniti e il ct Pochettino hanno fatto del loro tesserato perché, se ci sarà una lesione muscolare, adesso il danno sarà soprattutto a carico del Milan che lo perderà per un po’ di tempo”.

Anche Darmian è infortunato: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra