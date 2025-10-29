Prima il possesso palla, ora la mania dei lanci lunghi: gli allenatori non hanno coraggio e copiano le tendenze (Telegraph)

"Ormai la Premier sembra l'Nfl per quanto sono dominanti i calci piazzati. E no, non è più bello. Bisognerebbe fare come il Psg che fa un po' di tutto"

Il tanto osannato calcio inglese, la Premier League, “sta diventato l’Nfl”, ovvero il football americano. Lo scrive Jason Burt sul Telegraph commentando l’ultima moda del gioco oltremanica: le rimesse laterali lunghe. Sono così un’ossessione che ora l’Ifab sta considerando la possibilità di introdurre un tempo limite per effettuarle.

“C’è stata – scrive Burt – una preoccupante celebrazione di un calcio più diretto in questa stagione – come se fosse una cosa positiva – e una gioiosa dichiarazione che è così che si dovrebbe giocare. E anche che questo è più emozionante. Ci si aspetta che lodiamo i giocatori con lanci lunghi e che sveniamo per quelli che bloccano gli avversari sui calci d’angolo. Quando si segna un gol, ora le telecamere inquadrano più gli allenatori dei calci piazzati in area tecnica che gli allenatori”.

“L’americanizzazione della Premier League ha portato una serie di nuovi proprietari negli Stati Uniti. Ora abbiamo allenatori che si comportano come se fossimo nella Nfl, uno sport ossessionato dai calci piazzati, con i loro elaborati schemi di gioco”.

“L’Arsenal è attualmente la squadra migliore del campionato. Ha segnato 16 gol: nove su calcio piazzato, due su rigore e solo cinque su azione. Quattordici squadre hanno segnato più gol su azione dell’Arsenal, il che, per quanto siano forti, non è corretto. Non c’è da stupirsi che l’editorialista del Telegraph, Jamie Carragher, abbia descritto il difensore centrale dell’Arsenal, Gabriel Magalhães, come il “giocatore più influente del campionato” in questo momento. Perché? Perché è il più efficace sui calci piazzati”.

“Possiamo davvero dire che un colpo di testa o una mischia su un calcio d’angolo che si conclude con la palla in rete siano migliori di un passaggio intricato? L’affermazione è che il calcio è più emozionante quando è più diretto. Eppure in questa stagione sono stati segnati meno gol – 241 con una media di 2,68 a partita – che in qualsiasi stagione dal 2017-18. Non sorprende che la percentuale di gol segnati su calcio d’angolo sia molto più alta e che il numero di passaggi lunghi sia il più alto degli ultimi quattro anni. Ciò è ancora più sorprendente se si considera che le partite durano più a lungo che mai, con i controlli Var e gli arbitri incoraggiati ad aggiungere tempo. Non è insolito che le partite durino più di 100 minuti. Ma non è nemmeno insolito che le squadre impieghino più di due minuti a battere un calcio d’angolo. I calci piazzati significano anche interrompere il flusso della partita. Non vogliamo forse un calcio veloce e fluido? Invece, è più a singhiozzo. Più in stile Nfl”.

“Eccoci qui: meno gol e meno calcio. Non potrebbe essere più chiaro. Non è così divertente. A dire il vero, si era esagerato anche dall’altra parte. Indubbiamente, c’era troppo possesso palla fine a se stesso, con i giocatori sempre più avversi al rischio. La cosa più esasperante di tutte era vedere un’ala che si scontrava con un terzino… e poi passava la palla all’interno invece di affrontarlo. C’era persino un nome per questo: la forma a ferro di cavallo, un esercizio tattico in cui i giocatori spostavano la palla da un lato all’altro del campo mantenendone il possesso. L’obiettivo era quello di sondare i punti deboli e poi provare a effettuare un passaggio decisivo. In realtà, divenne più un esercizio per evitare un rischio giocando davanti all’avversario. Era un calcio basato sui numeri – o sulle lettere – con A che passava a B che passava a C. E viceversa. E siamo diventati ossessionati da parametri come il completamento dei passaggi, che, in realtà, non significavano nulla. I portieri che giocavano dalle retrovie, nel tentativo di rompere il pressing, erano un altro problema – e non solo”.

“Il che ci porta a un’altra domanda: perché tutti gli allenatori copiano una tendenza, qualsiasi tendenza? Dov’è l’individualità nel far giocare una squadra in modo diverso? La risposta sembra semplice: la mancanza di coraggio di andare controcorrente. L’Arsenal è bravo sui calci piazzati? Allora tutti devono cercare di copiarlo”.

“Bisogna trovare un equilibrio e la squadra che ha aperto la strada sono i campioni d’Europa: il Paris Saint-Germain. Sono veloci, a volte diretti e, significativamente, quando le loro ali ricevono palla corrono verso i difensori. Lavorano duro, allungano il gioco e – nonostante tutto – giocano a centrocampo. Non molte squadre hanno le loro enormi risorse, ma è così che dovrebbe essere giocato il calcio moderno”.