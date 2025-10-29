Per il Corsport sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare il tocco di Juan Jesus

Le due moviole di Matteo Pierelli ed Edmondo Pinna su Gazzetta e Corriere dello Sport certificano il rigore concesso al Lecce nella sfida contro il Napoli. Anzi Pinna scrive che sarebbero bastati anche solo i primi replay per decretarlo

La moviola della Gazzetta

“L’episodio principale della partita al 50’. Sul colpo di testa di Gaspar, Juan Jesus tocca la palla con il braccio largo, fuori dalla figura. Dopo essere stato chiamato al Var (revisione lunga per trovare l’immagine più chiara), Collu giustamente concede il rigore al Lecce, che poi Camarda sbaglierà. In precedenza, dopo sette minuti, brutto intervento di Pierotti sulla caviglia di Olivera: manca un giallo evidente al giocatore del Lecce”.

La moviola del Corsport

“Un leggero passo indietro per Collu, uno degli arbitri sui quali Rocchi sta lavorando. Al di là del rigore non visto (questione di prospettive, forse la posizione non era ottimale) ci sono alcune cose che vanno riviste, come ad esempio il disciplinare. In sintesi, era andato meglio in Atalanta-Lazio, due domeniche fa. DA RIGORE Colpo di testa di Gaspar (non ci sono infrazioni), davanti a lui Juan Jesus ha il braccio sinistro fuori dalla figura e staccato dal corpo. Sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare, con un confronto, sia il tocco sia la punibilità della posizione del braccio stesso, poi nel VAR Gariglio ha trovato anche l’immagine giusta. OFR e rigore”.