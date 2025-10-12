Pedri è diventato il direttore d’orchestra della Spagna, un mix perfetto di Xavi e Iniesta (As)

Contro la Georgia ha completato l'88% dei passaggi, creato quattro occasioni e vinto tre duelli. Gli esperti del Pallone d'oro hanno toppato mettendolo all'11esimo posto.

Nel 2-0 della Spagna sulla Georgia, il grande protagonista è stato Pedri. Il centrocampista del Barcellona ha dato prova di grande personalità in campo, sugellando il periodo d’oro che sta vivendo negli ultimi due anni.

Pedri protagonista di una grande prova contro la Georgia

As scrive:

Ha brillato nel ruolo di direttore d’orchestra della Spagna: 75 passaggi completati (88%), quattro occasioni create e tre duelli vinti. L’ex preparatore fisico della Spagna, Jesús Paredes, regalò a Xavi un disco del direttore d’orchestra Herbert Von Karajan durante Euro 2008, perché lo considerava il direttore d’orchestra della Nazionale spagnola. Potrebbe essere un’idea per qualche membro dello staff del ct Luis De La Fuente per un regalo a Pedri, che ieri sera ha tirato fuori la bacchetta e ha dato una lezione di regia contro la Georgia.

Pedri usciva da due partite difficili con il Barça. Contro le tattiche di Luis Enrique e Almeyda aveva trovato difficoltà a trovare soluzioni perché, senza Yamal a destra e Balde a sinistra, aveva perso i riferimenti a cui offrire il pallone. De Jong non lo ha aiutato troppo ed è sembrato frustrato. La Georgia, però, lo ha lasciato giocare. Ha manovrato l’azione dell’1-0 e ha anche fatto un assist per Ferran nell’azione in cui è stato assegnato il rigore. Il canario è il giocatore preferito di Paul Scholes, una combinazione perfetta di Xavi e Iniesta secondo alcuni esperti. La partita di ieri ha confermato che gli specialisti del Pallone d’oro hanno fallito con quell’undicesimo posto assegnatogli.