Paratici torna al Tottenham, sarà ds insieme a Lange: “L’obiettivo sarà costruire un club vincente che faccia la storia”

Fabio Paratici torna a lavorare con il Tottenham, ora è ufficiale. Affiancherà Johan Lange nella direzione sportiva.

Il ritorno di Paratici al Tottenham

Nel comunicato del club si legge:

Siamo lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici nel club come direttore sportivo. Fabio affiancherà Johan Lange, promosso direttore sportivo. Questo darà una nuova struttura alla nostra squadra maschile, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine. Insieme, guideranno la nostra strategia di calcio e un nuovo capitolo ambizioso per il club. Questa evoluzione fa parte del continuo investimento del club in strutture di calcio maschile e femminile di livello mondiale progettate per offrire un successo duraturo sul campo. L’esperienza combinata di Johan e Fabio garantirà che ogni decisione, dai percorsi dei giocatori allo sviluppo delle prestazioni, allo scouting e al reclutamento, sia allineata e supporti un obiettivo generale: costruire una squadra maschile vincente e di livello mondiale che duri nel tempo.

Fabio torna dopo un periodo di due anni tra il 2021 e il 2023, dopo più di un decennio alla Juventus e un periodo formativo alla Sampdoria. Ha dichiarato: «Sono felice di tornare in un club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas Frank come consulente per un certo numero di mesi e ora voglio tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in squadra con Johan possiamo costruire un futuro speciale per il club e i nostri tifosi». Vinai Venkatesham, direttore esecutivo del Tottenham, ha dichiarato: «Questa è un’evoluzione importante. Unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio, stiamo gettando le basi per un successo duraturo. Sono entrambi menti calcistiche eccezionali, con competenze complementari».