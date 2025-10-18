Paolini perde contro Rybakina, deve aspettare ancora per le Finals

Jasmine Paolini ha perso 6-3 6-2 contro Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open; la qualificazione per la tennista azzurra alle Wta Finals è dunque rimandata. Se Rybakina dovesse vincere a Mingo, arriverebbe a venti punti dall’azzurra. Paolini ora è settima, entrano le prime otto.

Paolini a un passo dalle Finals

Qualora la kazaka vincesse domani il torneo, si porterebbe a 4305 punti, restando comunque dietro a Paolini e Mirra Andreeva.

Insomma, tutto si deciderà la settimana prossima a Tokyo, dove non ci sarà Andreeva ma Paolini e Rybakina sì. La russa, però, potrebbe apparire al Wta 250 di Guangzhou.

A Tokyo, Paolini esordirebbe contro Wang o una qualificata, mentre Rybakina contro Mboko o Fernandez.

Jasmine Paolini ha vinto gli internazionali di tennis di Roma. Ha battuto, diciamo anche annichilito, in finale la statunitense Coco Gauff numero tre del mondo: 6-4 6-2 il risultato finale. E ha chiuso al secondo match-point con un servizio vincente. Jasmine Paolini oggi è numero cinque. Vittoria importantissima. Perché ha vinto il secondo Master mille della carriera, dopo quello di Dubai. Perché è riemersa dopo un lungo passaggio a vuoto che l’ha portata a ripensare alla propria carriera e quindi alla separazione dal coach Renzo Furlan con cui aveva raggiunto le finali a Roland Garros e a Wimbledon (risultato semplicemente straordinario). E perché un’italiana torna a vincere a Roma quarant’anni dopo Raffaella Reggi (quell’anno gli Internazionali si svolsero a Taranto).

Jasmine, 29 anni, olimpionica in doppio con Sara Errani, ha continuato a lavorare. Ha saputo essere resiliente, per dirla alla Antonio Conte. Ha saputo attraversare il passaggio delicato e trarne una lezione per risalire.