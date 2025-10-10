Paolini incredibilmente asfalta Swiatek: 6-1 6-2 in un’ora. Su X: “sembrava Serena Williams”

A Sky Sport: «Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Ora che Gauff è tosta da affrontare». Wta Finals più vicine: ora sono 218 i punti di vantaggio su Rybakina

Jasmine Paolini raggiunge la semifinale al Wta 1000 di Wuhan. E lo fa dopo una prestazione mostruosa, in cui ha battuto la numero due al mondo, Iga Swiatek che fin qui non aveva mai perso in carriera contro la toscana.

Paolini domina Swiatek: Wta Finals sempre più vicine

Una partita dominata dall’inizio alla fine, e chiusa in circa un’ora. Il risultato finale è di 6-1 6-2. Si tratta sicuramente di una delle migliori prestazioni in carriera da parte dell’italiana che ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute di gioco, impedendo all’avversaria di giocare il suo tennis. In semifinale, domani, ci sarà Coco Gauff. Adesso l’imperativo è non fermarsi ma cercare di vincere il torneo. Grazie a questa vittoria, la Paolini ha inoltre allungato nella classifica Wta Race su Elena Rybakina dopo la sconfitta di quest’ultima contro Sabalenka. L’azzurra adesso ha 218 punti di vantaggio sulla kazaka, e potrebbe aumentare il divario in caso di ulteriori successi a Wuhan. Le due si contendono l’ottavo e ultimo posto per le Wta Finals, in programma dall’1 all’8 novembre.

NOT SURE IF JASMINE PAOLINI OR SERENA WILLIAMS 🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/FCyH0bXrs1 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) October 10, 2025

Le sue parole

Dopo la vittoria, queste le parole a caldo della tennista a Sky Sport.

«Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale».