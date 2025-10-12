Panatta: «Quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, nel padel invece si ricomincia»

A 75 anni Panatta si diverte come opinionista alla Domenica Sportiva ma era presente all’Allianz Cloud per le finali di Oysho Milano Premier Padel P1 e per la prima volta ha visto dal vivo un torneo di altissimo livello:

«Io gioco a rete e al volo. Mi incuriosiscono i movimenti. La cosa più buffa, per noi tennisti, è che quando la palla ti passa, nel tennis sei finito e il punto è andato, qui invece si ricomincia».

Due sport differenti, ma con qualche punto di contatto: «Sì, soprattutto la volée. È molto simile. Però il fatto di usare le pareti fa davvero la differenza».

anche sui campi del club di Treviso che porta il suo nome, l’Adriano Panatta Racquet Club: «Mi diverto molto, anche se mi infastidisce quando mi passano con il lob (ride, ndr), e capita spesso perché non mi muovo più come una volta, ma comunque mi diverto».

Se a tennis si può giocare da soli, a padel si gioca in due, e quale compagno migliore di Paolo Bertolucci per Panatta? Le gag tra i due campioni sono celebri: «Lui non gioca nemmeno a biliardo, ormai lo vedo seduto la sera davanti alla tv a guardare le telenovele e a bere brodino caldo». Sara Errani ha già fatto il suo esordio nel circuito professionistico, «ma oggi sono pochi quelli che sanno giocare bene a rete. Gente come McEnroe, Becker, Noah, Edberg, però, ce la vedrei bene…».