Tuttosport e l’impatto di Openda: non ha dato nulla alla Juve, è un “pacco” di 42 milioni senza reso

"Il suo riscatto non è che una formalità, basta che la Juventus si salvi. Neanche col Belgio di Garcia ha brillato, Tudor sta cercando di trovargli una posizione"

Per andare sull’eufemismo, potremmo dire che Lois Openda non sta rendendo alla Juve di Tudor per le aspettative che pesavano su di lui. I motivi addotti possono essere differenti. Tuttosport scrive intanto che si tratta di un “pacco” (nel senso di spedizione) senza possibilità di reso. Senza ripensamenti di sorta. I 42 milioni di euro del suo riscatto sono in realtà una formalità, poiché condizionati dalla salvezza della Juventus che è cosa ovvia

Scrive così il quotidiano:

“Lois Openda non è ancora di proprietà bianconera, ma è come se lo fosse già. Il retroscena sul suo approdo a Torino, in particolare sulla formula che ha permesso al belga di firmare per la Juventus, è legato alle condizioni del suo riscatto. I 3 milioni di euro per il prestito oneroso sono già stati versati, i 42 milioni per il riscatto sono poco più di una formalità. Già, perché basterà semplicemente il raggiungimento della salvezza per rendere Openda bianconero al 100%. Non sussistono, dunque, vincoli legati alle presenze o al raggiungimento di obiettivi singoli o di squadra più ambiziosi della permanenza in Serie A.

La chiave per la Juve, di fatto, era semplicemente prendere Openda (firmerà un contratto fi no a giugno 2030) ottenendo una condizione vantaggiosa per il pagamento. Così Damien Comolli, dopo la fumata nera per Randal Kolo Muani del Psg, ha scelto di virare sul belga. Un profilo internazionale. […] Investendo una cifra considerevole: 45 milioni non sono pochi, nel contesto del mercato italiano. Proprio per questo andranno salvaguardati ad ogni costo.[…]

Finora, però, l’impatto di Openda è stato nullo. […] È più facile immaginare che Openda possa diventare il colpo del mercato di gennaio. Avrà già alle spalle quattro mesi in Italia, del resto, un tempo fisiologico che gli va concesso. Tudor, per il momento, sta pensando di disegnargli un ruolo d’assalto nella ripresa, adatto al 3-5-2 che il croato sta studiando per le ultime porzioni di gara: con un’altra punta accanto anche Openda può avere un senso in questa Juve. […] Lois fatica anche col Belgio: per Rudi Garcia in questo momento non è una prima scelta.